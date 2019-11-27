В Кремле увидели шанс для отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже

Личная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на заявление помощника Путина Юрия Ушакова журналистам.

Прямая речь: "Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом…

Я сегодня звонил своему французскому коллеге. Сейчас они докладывают своему руководству временные параметры, но ясно, что будет из трех основных элементов (программа саммита): в начале переговоры, потом рабочий обед и потом пресс-конференция".

Детали: Ушаков заметил, что программа в данный момент согласовывается.

Он уточнил, что пока не согласовано, будет ли итоговая пресс-конференция всех четырех лидеров - Украины, России, Франции и Германии.

Кроме того, по словам помощника Путина, пока согласовывается программа и по двусторонней повестке лидеров.

Отвечая на вопрос, планируется ли по итогам саммита подписание или принятие какого-либо документа, Ушаков сказал: "Советники проработали документ, в общем-то в основных чертах он готов… Но не исключено, что лидеры какие-то новые моменты захотят учесть, и что-то будет изменяться, могут быть и устные какие-то договоренности".

Помощник Путина не стал конкретизировать, о чем идет речь. "Документ подготовлен на уровне экспертов и должен быть утвержден лидерами", - добавил он.

Что было раньше: 25 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что программа участия Путина в саммите в "нормандском формате" пока находится в стадии проработки, состоится ли двусторонняя встреча с Зеленским неизвестно.

27 ноября в Вильнюсе Зеленский заявил, что готов к двусторонним переговорам с Путиным в рамках "нормандской встречи", которая состоится 9 декабря в Париже.

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