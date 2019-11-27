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В Кремле увидели шанс для отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже

Среда, 27 ноября 2019, 15:17

Личная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на заявление помощника Путина Юрия Ушакова журналистам.

Прямая речь: "Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом…

Я сегодня звонил своему французскому коллеге. Сейчас они докладывают своему руководству временные параметры, но ясно, что будет из трех основных элементов (программа саммита): в начале переговоры, потом рабочий обед и потом пресс-конференция".

Детали: Ушаков заметил, что программа в данный момент согласовывается.

Он уточнил, что пока не согласовано, будет ли итоговая пресс-конференция всех четырех лидеров - Украины, России, Франции и Германии.

Кроме того, по словам помощника Путина, пока согласовывается программа и по двусторонней повестке лидеров.

Отвечая на вопрос, планируется ли по итогам саммита подписание или принятие какого-либо документа, Ушаков сказал: "Советники проработали документ, в общем-то в основных чертах он готов… Но не исключено, что лидеры какие-то новые моменты захотят учесть, и что-то будет изменяться, могут быть и устные какие-то договоренности".

Помощник Путина не стал конкретизировать, о чем идет речь. "Документ подготовлен на уровне экспертов и должен быть утвержден лидерами", - добавил он.

Что было раньше: 25 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что программа участия Путина в саммите в "нормандском формате" пока находится в стадии проработки, состоится ли двусторонняя встреча с Зеленским неизвестно.

27 ноября в Вильнюсе Зеленский заявил, что готов к двусторонним переговорам с Путиным в рамках "нормандской встречи", которая состоится 9 декабря в Париже.

Предыстория:

  • Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.
  • Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровскогои Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.
  • Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.
  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
  • Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
  • 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусеДонбасса. По его словам,  этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
  • Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленский
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