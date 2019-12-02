Зеленский рассказал, как предлагал подарок НАБУ за Альперина
Президент Владимир Зеленский заявил, что предлагал ценный подарок работникам НАБУ, которые задержали контрабандиста Вадима Альперина, но они отказались.
Источник: видео на странице Зеленского в Facebook
Прямая речь: "Было большое задержание на таможне. Очень много обысков: сначала 30, потом еще 20. Потом были задержания – задержали наконец одного из контрабандистов – господина Альперина. Я обратился к Украине и сказал: кто нам отдаст господина Альперина, тот получит подарок.
Правда, его, скажем так, схватили НАБУшники. Молодцы, ребята! Я вас поздравляю! Затем я им предложил подарок, а они сказали, что нет. Подарок мой не взяли".
Детали: По словам Зеленского, представители НАБУ отказались принимать подарок, чтобы это не расценивалось как то, что "президент и офис влияют на НАБУшников".
Зеленский поблагодарил их, заявив, что "они сделали подарок всей Украине", когда арестовали этого человека.
Каким именно был "ценный подарок", президент не сообщил.
Справка: Зеленский, который любит общаться через соцсети, решил записывать еженедельные видео. На них он подводит итоги прошедшей недели и делится планами на будущую.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку и накануне бежал, скрывается в Украине.
Он пообещал "ценный подарок" тем, кто поможет его поймать.
Знать больше: "Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина"
Предыстория:
- 26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
- В частности сообщалось, что был задержан заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.
- Дело, в рамках которого задержали таможенника, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.
- 27 ноября Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он – глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
- 28 ноября Альперину объявили подозрение по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ("злоупотребление властью или служебным положением").
- 29 ноября Высший аникорупцийний суд назначил Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.