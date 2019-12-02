Зеленский рассказал, как предлагал подарок НАБУ за Альперина

Президент Владимир Зеленский заявил, что предлагал ценный подарок работникам НАБУ, которые задержали контрабандиста Вадима Альперина, но они отказались.

Источник: видео на странице Зеленского в Facebook

Прямая речь: "Было большое задержание на таможне. Очень много обысков: сначала 30, потом еще 20. Потом были задержания – задержали наконец одного из контрабандистов – господина Альперина. Я обратился к Украине и сказал: кто нам отдаст господина Альперина, тот получит подарок.

Правда, его, скажем так, схватили НАБУшники. Молодцы, ребята! Я вас поздравляю! Затем я им предложил подарок, а они сказали, что нет. Подарок мой не взяли".

Детали: По словам Зеленского, представители НАБУ отказались принимать подарок, чтобы это не расценивалось как то, что "президент и офис влияют на НАБУшников".

Зеленский поблагодарил их, заявив, что "они сделали подарок всей Украине", когда арестовали этого человека.

Каким именно был "ценный подарок", президент не сообщил.

Справка: Зеленский, который любит общаться через соцсети, решил записывать еженедельные видео. На них он подводит итоги прошедшей недели и делится планами на будущую.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку и накануне бежал, скрывается в Украине.

Он пообещал "ценный подарок" тем, кто поможет его поймать.

Знать больше: "Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина"

Предыстория: