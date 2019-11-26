Зеленский обещает ценный подарок за поимку "крестного отца контрабанды"

Президент Владимир Зеленский утверждает, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку, и накануне бежал, скрывается в Украине.

Источник: Facebook-страница главы государства

Детали: Зеленский открывает детали спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне, во время которой сбежал Альперин, которого "считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине".

Прямая речь: "Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина.

С меня лично – ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом".

Что было ранее: Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

По словам источника УП, Альперину удалось скрыться.

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Напомним: