Задержание Альперина: в НАБУ рассказали подробности

Национальное антикоррупционное бюро прокомментировало задержание одесского бизнесмена Вадима Альперина: говорят, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину.

Источник: страница НАБУ в Facebook

Дословно: "Только что задержан человек, которого следствие считает главой преступной организации, которая совершала преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину. Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении".

Детали: Следствие считает, что Альперин совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Что было ранее: Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

По словам источника УП, Альперину удалось скрыться.

27 ноября стало известно о его задержании.

Знать больше: "Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина"

Напомним: