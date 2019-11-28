Альперину объявили подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Источник: САП, НАБУ, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно: "27 ноября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП лично вручили уведомление о подозрении лицу, которое следствие считает руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Таким образом количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государственным интересам возросло до 11 человек".

Детали: Следствие подозревает, что именно Альперин был руководителем коррупционной схемы. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину.

Напомним: Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан заместитель начальника Киевской городской таможни ДФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которого задержали таможенника, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

Источник УП сообщил, что Альперину удалось скрыться. Президент Владимир Зеленский в своем сообщении на Facebook подтвердил побег Альперина и попросил украинцев "помочь" беглецу встретиться с детективами НАБУ. Даже пообещал ценный подарок за помощь.

После этого в Facebook появился аккаунт Альперина, который заверил, что сам придет на допрос.

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