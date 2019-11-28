Альперину объявили подозрение

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Четверг, 28 ноября 2019, 13:25

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Источник: САП, НАБУ, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно: "27 ноября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП лично вручили уведомление о подозрении лицу, которое следствие считает руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Таким образом количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государственным интересам возросло до 11 человек".

Детали: Следствие подозревает, что именно Альперин был руководителем коррупционной схемы. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: контрабанда НАБУ Антикоррупционная прокуратура


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