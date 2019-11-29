Суд отправил Альперина за решетку с правом залога 70 млн грн

Высший аникорупцийний суд назначил Вадиму Альперину, которого подозревают в организации схемы с растаможкой импортируемых товаров по заниженным ценам, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога

Источник: "Украинская правда", ЦПК

Детали: Судья Мовчан объявила решение о мере пресечения "королю контрабанды" Вадиму Альперину в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 25 января) с правом внесения залога в сумме 36 тысяч 440 прожиточных минимумов, то есть 70 млн грн.

Суддя Мовчан оголошує рішення про запобіжний захід «королю контрабанди» Вадиму Альперіну pic.twitter.com/v6p5aj8GDM — ЦПК (@Shabunin) November 29, 2019

В случае внесения залога суд обязал Альперина сдать паспорта, носить электронный браслет, являться по первому требованию в полицию.

Сторона обвинения доказывала существование рисков воздействия на свидетелей, уничтожения доказательств, побега и т.д. Альпериным в случае пребывания на свободе.

По данным следствия, Альперин мог влиять на ход предварительного расследования правоохранителей (2017-18 годы), предлагал (а, возможно, и давал) тысячи долларов взяток правоохранителям, судьям, прокурорам.

По словам стороны обвинения, данные, полученные с телефона и электронной почты Альперина, свидетельствуют о том, что сотрудники правоохранительных органов присылали ему секретную информацию, в частности о следственных действиях, которые планируются касательно его.

Прокуроры предоставили суду материалы о том, что судьи окружного админсуда Одесской области принимали выгодные для компаний Альперина решения. Это помогло получить незаконное уменьшение пошлины. Фигурируют имена судей Ефименко и Кравченко.

Они также зачитали суду списки взяток от Альперина таможенникам, судьям, полиции.

Також прокурор зачитує «лист витрат» на хабарі суддям, називаючи суми в тисячі доларів, навіть 25 тисяч доларів. Такі от «судові збори» pic.twitter.com/HhJX01Ows5 — ЦПК (@Shabunin) November 29, 2019

Кроме того, по данным прокуроров, подозреваемый имеет израильское гражданство, которым активно пользуется.

Сторона защиты назвала доказательства следствия манипулятивными и необоснованными. По словам адвоката, прокурорами не предоставляется никаких объективных данных, указанных в материалах дела телефон и электронная почта принадлежат Альперину. Он указал, что прокуроры оперируют данными из другого производства, которое расследовала Генеральная прокуратура.

Также защита пожаловалась на "незаконное задержание", поскольку Альперин, мол, пришел на допрос сам, когда узнал о подозрении якобы от адвокатов.

Адвокат Андрей Федур также прокомментировал сообщение президента Владимира Зеленского, который назвал Альперина контрабандистом и "объявил в розыск". По мнению защитника, президента, "кто-то сознательно подставил", ведь гарант не может подменять функции следствия и суда.

Вадима Альперіна посадили до поліцейської автівки і повезли в СІЗО pic.twitter.com/ln4w0HP2bl — ЦПК (@Shabunin) November 29, 2019

Что было раньше: 26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которого задержали таможенника, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

27 нобря Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

28 ноября Альперину объявили подозрение по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( "злоупотребление властью или служебным положением").

Сейчас Альперину избирают меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать Альперина с альтернативой внесения 288 млн грн залога.

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