Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что заставило президента России Владимира Путина согласиться на встречу "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Источник: Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV

Прямая речь: "РФ пыталась избежать встречи в нормандском формате.

В то же время, хотя наши российские коллеги все время делают довольное лицо и говорят, что у них все хорошо, на самом деле у них не все хорошо.

Чувствуется и санкционное давление, и падает рейтинг президента Путина внутри страны. И все это побуждает их на то, чтобы идти на определенные компромиссы и уступки.

Также являются важным фактором те юридические процессы, которые происходят в международных юрисдикциях.

И давайте не забывать о кораблях, которые Россия нам вернула в разбитом виде, но вернула.

Поэтому мотивация есть и теперь все зависит от искусства дипломатии и политиков, которые соберутся на нормандском саммите".

Напомним:

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.

Впрочем, как заявила замглавы МИД Лана Зеркаль, Украина будет судиться с РФ несмотря на возвращение кораблей.

14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

В резолюции содержится предостережение о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным.

Резолюция требует от РФ прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путем переселения туда своего населения и принудительного выселения.

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