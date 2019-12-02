Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что заставило президента России Владимира Путина согласиться на встречу "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Источник: Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV

Прямая речь: "РФ пыталась избежать встречи в нормандском формате.

В то же время, хотя наши российские коллеги все время делают довольное лицо и говорят, что у них все хорошо, на самом деле у них не все хорошо.

Чувствуется и санкционное давление, и падает рейтинг президента Путина внутри страны. И все это побуждает их на то, чтобы идти на определенные компромиссы и уступки.

Также являются важным фактором те юридические процессы, которые происходят в международных юрисдикциях.

И давайте не забывать о кораблях, которые Россия нам вернула в разбитом виде, но вернула.

Поэтому мотивация есть и теперь все зависит от искусства дипломатии и политиков, которые соберутся на нормандском саммите".