Кулеба рассказал, что мотивировало Путина встретиться в Париже
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что заставило президента России Владимира Путина согласиться на встречу "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.
Источник: Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV
Прямая речь: "РФ пыталась избежать встречи в нормандском формате.
В то же время, хотя наши российские коллеги все время делают довольное лицо и говорят, что у них все хорошо, на самом деле у них не все хорошо.
Чувствуется и санкционное давление, и падает рейтинг президента Путина внутри страны. И все это побуждает их на то, чтобы идти на определенные компромиссы и уступки.
Также являются важным фактором те юридические процессы, которые происходят в международных юрисдикциях.
И давайте не забывать о кораблях, которые Россия нам вернула в разбитом виде, но вернула.
Поэтому мотивация есть и теперь все зависит от искусства дипломатии и политиков, которые соберутся на нормандском саммите".
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