В спортклубе Порошенко обыски

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Пятница, 20 декабря 2019, 11:00

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Источник: бизнесмен Гарик Корогодский в Facebook, пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова в комментарии УП

Прямая речь: "Ничем не отличается сегодняшний режим от Порошенковского или Януковичского.

Налет СБУ (так они представились) на фитнес 5 элемент... Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку".

Прямая речь Ивановой: "ГБР проводит обыски при оперативном сопровождении СБУ. Они проходят не только в "5 элементе". Следственные действия продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в нескольких домовладениях".

 

Детали: Обыски проходят в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам. Первое касается сделки купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком", а второе – возможного исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуативной комнаты Администрации президента.

Предыстория:

  • В июле Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс", в частности в спортивном клубе "5 элемент".
  • Тогда следственные действия проводились в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.
  • Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", более известный как элитный фитнес-клуб "5-й элемент", принадлежит нескольким акционерным обществам, конечными бенефициарами которых являются предыдущий президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.
  • 28 мая в то время новый секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Он опубликовал видео, на котором показал эту комнату.
  • На это отреагировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.
  • Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал видео Данилюка. "Хочу подчеркнуть, что предоставленный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая)", - заявил он.
  • Заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявил, что в ситуационной комнате АП не было серверов, а ситрум оплачивал Порошенко.
  • 29 мая Государственное бюро расследований заявило, что открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента. 
  • Пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на 7 июня на допрос в Государственное бюро расследований по этому делу.

Ирина Балачук, УП
Темы: Порошенко обыски СБУ


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