В спортклубе Порошенко обыски

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Источник: бизнесмен Гарик Корогодский в Facebook, пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова в комментарии УП

Прямая речь: "Ничем не отличается сегодняшний режим от Порошенковского или Януковичского.

Налет СБУ (так они представились) на фитнес 5 элемент... Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку".

Прямая речь Ивановой: "ГБР проводит обыски при оперативном сопровождении СБУ. Они проходят не только в "5 элементе". Следственные действия продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в нескольких домовладениях".

Детали: Обыски проходят в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам. Первое касается сделки купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком", а второе – возможного исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуативной комнаты Администрации президента.

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