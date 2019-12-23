На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп
По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят функционирование любых игорных заведений.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Дословно: "Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса".
Детали: Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.
Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.
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"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе
Что этому предшествовало:
- В пятницу Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
- Вечером в пятницу полиция сообщала, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.
- Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом.
- В сентябре Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
- Однако 19 декабря на заседании Верховная Рада насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.