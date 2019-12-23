Боевики устраивают провокации на КПВВ – пограничники

Госпогранслужба заявляет, что боевики устраивают провокации на КПВВ: намеренно создают очередь, а на ночь массово пропускают людей, чем подвергают граждан опасности.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "Пророссийские наемники намеренно создают очередь, а после определенного времени работы КПВВ массово пропускают людей на подконтрольную украинской власти территорию.

Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку пересечение линии разграничения в темное время, или вообще – оставление людей на ночлег в так называемой "серой зоне" может значительного обострить ситуацию безопасности".

Детали: В декабре такие провокации фиксировали на КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорское".

Было 5 случаев, когда после 17:00 с временно оккупированной территории Украины прибывала значительное количество граждан и автомобилей.

Тогда по решению командующего Объединенных сил работу указанных КПВВ продлевали.

Всего с начала декабря после завершения работы КПВВ украинские пограничники дополнительно оформили и пропустили через линию разграничения 266 граждан, в том числе 14 детей.

В то же время Госпогранслужба напомнила, что зимой КПВВ работают с 08:00 до 17:00 и призвала граждан учитывать это при планировании своих поездок.