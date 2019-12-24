Кабмин хочет законодательно приравнять электронные сигареты к табачным
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Вторник, 24 декабря 2019, 12:12
Правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.
Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram
Дословно: "Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам".
Детали: Правительство также предложило распространить ограничения по рекламе на электронные сигареты и новейшие табачные изделия и запретить "электронное" курение в общественных местах.
Гончарук пояснил, что это "европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий".
Украинская правда
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