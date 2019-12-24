Кабмин хочет законодательно приравнять электронные сигареты к табачным

Правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram

Дословно: "Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам".

Детали: Правительство также предложило распространить ограничения по рекламе на электронные сигареты и новейшие табачные изделия и запретить "электронное" курение в общественных местах.

Гончарук пояснил, что это "европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий".