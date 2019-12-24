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Зеленский поручил усилить борьбу с пожарами

Вторник, 24 декабря 2019, 18:08
Зеленский поручил усилить борьбу с пожарами

Президент Владимир Зеленский утвердил неотложные меры по предотвращению возникновения пожаров в Украине.

Источник: сайт Офиса президента

Дословно: "Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине"".

Детали: Документ имеет целью предотвратить возникновение пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечить оперативное реагирование на такие пожары.

Согласно указу, Кабмин должен безотлагательно разработать и внесения на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по усилению административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Кроме того, Зеленский требует увеличить ответственность для водителей, которые не пропускают на дороге машины аварийно-спасательных служб, "скорой", пожарной охраны и полиции, которые едут с включенными световыми или звуковыми маячками.

А также ужесточить наказание для компаний, материально-техническая база которых не соответствует требованиям пожарной безопасности, увеличить ответственность за явно ложный вызов специальных служб и недопущение должностных лиц органов госнадзора в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, Зеленский требует сократить сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановке работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств в случае установления нарушения пожарной безопасности, создающего угрозу жизни и здоровью людей и тому подобное.

Кабмин также должен принять меры для обеспечения неукоснительного соблюдения пожарной безопасности в учебных заведениях, общежитиях, учреждениях здравоохранения, торгово-развлекательных заведениях, гостиницах и т.д. и содержания в надлежащем состоянии пожарных гидрантов владельцами водопроводных сетей.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения и спецодеждой.

Также нужно установить действенный контроль над состоянием систем оповещения и стимулировать создание в сельской местности пожарных частей добровольной пожарной охраны.

Предыстория: 

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек

Украинская правда
Темы: Зеленскийпожар
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