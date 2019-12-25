Зеленский назначил нового главу СБУ Ровенской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Источник: указ президента, обнародованный на сайте главы государства, "Рівне вечірнє"

Детали: Новым руководителем облуправления СБУ назначен Андрей Тимченко.

Андрею Тимченко 40 лет, имеет звание подполковника.

После увольнения предыдущего руководства УСБУ в июне 2019 г. из-за отсутствия прогресса в решении вопроса незаконной добычи янтаря Тимченко исполнял обязанности начальника управления.

Работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Предыстория:

12 августа президент Владимир Зеленский посетил Житомирскую область, где на совещании с местными властями поднял тему незаконной добычи янтаря.

На встрече Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9 районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях из-за причастности к схемам незаконной добычи янтаря.

В начале сентября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу.

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