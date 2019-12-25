Зеленский назначил нового главу СБУ Ровенской области

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Среда, 25 декабря 2019, 09:54

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Источник: указ президента, обнародованный на сайте главы государства, "Рівне вечірнє"

Детали: Новым руководителем облуправления СБУ назначен Андрей Тимченко.

Андрею Тимченко 40 лет, имеет звание подполковника.

После увольнения предыдущего руководства УСБУ в июне 2019 г. з-за отсутствия прогресса в решении вопроса незаконной добычи янтаря Тимченко исполнял обязанности начальника управления.

Работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Украинская правда
Темы: СБУ Ровенская область Зеленский янтарь


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