Зеленский назначил нового главу СБУ Ровенской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Источник: указ президента, обнародованный на сайте главы государства, "Рівне вечірнє"

Детали: Новым руководителем облуправления СБУ назначен Андрей Тимченко.

Андрею Тимченко 40 лет, имеет звание подполковника.

После увольнения предыдущего руководства УСБУ в июне 2019 г. з-за отсутствия прогресса в решении вопроса незаконной добычи янтаря Тимченко исполнял обязанности начальника управления.

Работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.