Зеленский назначил нового главу СБУ Ровенской области
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Среда, 25 декабря 2019, 09:54
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.
Источник: указ президента, обнародованный на сайте главы государства, "Рівне вечірнє"
Детали: Новым руководителем облуправления СБУ назначен Андрей Тимченко.
Андрею Тимченко 40 лет, имеет звание подполковника.
После увольнения предыдущего руководства УСБУ в июне 2019 г. з-за отсутствия прогресса в решении вопроса незаконной добычи янтаря Тимченко исполнял обязанности начальника управления.
Работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.
Украинская правда
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