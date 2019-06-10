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Зеленський продовжує звільняти посадовців СБУ: взявся за регіони

Понеділок, 10 червня 2019, 12:58

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.

Про це йдеться в указі президента №355 від 10 червня.

"Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - відзначається в указі.

 
Василь Бедрій

Бедрія призначив на посаду екс-президент Петро Порошенко у жовтні 2015 року.

У серпні 2017 року Порошенко присвоїв Бедрію звання генерал-майора.

Нагадаємо: 

  • Новий президент здійснює ротацію у Службі безпеки, тоді як чинний голова СБУ Василь Грицак пішов у відпустку.
  • 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника своєї партії "Слуга народу" Івана Баканова. Він і виконує обов'язки голови СБУ з 3 червня.
  • 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
  • До того Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука, а також першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.
  • Згодом Зеленський звільнив Віталія Малікова з військової служби в запас.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСБУуказизвільненняРівненська область
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