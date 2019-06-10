Зеленський продовжує звільняти посадовців СБУ: взявся за регіони

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.

Про це йдеться в указі президента №355 від 10 червня.

"Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - відзначається в указі.

Василь Бедрій

Бедрія призначив на посаду екс-президент Петро Порошенко у жовтні 2015 року.

У серпні 2017 року Порошенко присвоїв Бедрію звання генерал-майора.

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