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Украина выдала Испании российского вора в законе

Четверг, 26 декабря 2019, 11:51
Украина выдала Испании российского вора в законе

Полиция выдворила за пределы Украины "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский".

Источник: официальный сайт Национальной полиции: 

Дословно: "В апреле 2019 года "вор в законе "незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте стало известно сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители установили место нахождения "Батыра Бухарского", задержали его и сразу сообщили об этом европейским коллегам".

Детали: 24 декабря украинские силовики экстрадировали 48-летнего гражданина РФ и уроженца Узбекистана в Королевство Испания.

Отмечается, что "Батыр Бухарский" с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Вместе с другими участниками ОПГ организовал схему по "отмыванию" денег, полученных преступным путем, которые легализовали путем приобретения недвижимости. Согласно законодательству Испании "вору в законе" грозит лишение свободы сроком на 17 лет.

По данным силовиков, "Батыр Бухарский" был коронован "вором в законе" в 1998 году в Москве "Дедом Хасаном" и в свое время был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по кличке "Япончик".

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский внес, а Верховная Рада приняла за основу в первом чтении проект закона №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

Почему это важно: Одной из стран, куда из Грузии, которая криминализировала "воров в законе", направились эти криминальные элементы, стала Украина. В частности в 2018 году правоохранители выдворили из Украины 11 воров в законе. Тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев жаловался, что преступники находят выход из ситуации: меняют документы в государствах, где имеют гражданство, и снова пытаются проникнуть в Украину. "Как говорят: мы их в ворота, а они в окно. Иногда доходит до абсурда", – отмечал Князев.

Украинская правда
Темы: криминалполицияИспания
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