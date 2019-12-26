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Расстрелы на Майдане: ГПУ провела следственный эксперимент

Четверг, 26 декабря 2019, 16:35
Расстрелы на Майдане: ГПУ провела следственный эксперимент

Прокуроры Генпрокуратуры провели следственный эксперимент в производстве по факту препятствования мирным акциям протеста в ноябре 2013 - феврале 2014 году на Майдане Незалежности.

Источник: сайт ГПУ

Детали: В четверг пресс служба ГПУ сообщает, что следственный эксперимент имел место 24 декабря.

В нем участвовал свидетель в уголовном производстве по фактам препятствования проведению акций Евромайдана "с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелах в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители".

Почему это важно: В ГПУ отмечают, что в связи с передачей следствия от Генеральной прокуратуры уполномоченным органам досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября 2019 года) определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Незалежности в Киеве в 2013-2014 годах проводят прокуроры ГПУ.

Что было раньше: СМИ сообщали, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря договоренности, исключила из списков на обмен бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Украинская правда
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