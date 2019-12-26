Расстрелы на Майдане: ГПУ провела следственный эксперимент
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Четверг, 26 декабря 2019, 17:35
Прокуроры Генпрокуратуры провели следственный эксперимент в производстве по факту препятствования мирным акциям протеста в ноябре 2013 - феврале 2014 году на Майдане Незалежности.
Источник: сайт ГПУ
Детали: В четверг пресс служба ГПУ сообщает, что следственный эксперимент имел место 24 декабря.
В нем участвовал свидетель в уголовном производстве по фактам препятствования проведению акций Евромайдана "с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелах в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители".
Украинская правда
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