На обмен готовят бывших беркутовцев из дела Майдана – СМИ
Украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
Источник: hromadske
Детали: Этим экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, б чем должны заботиться прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.
Об этом сообщили два источника, причастных к судебному делу. По их данным, решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны.
Так, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на нем прокуроров и обяжут изменить меру пресечения обвиняемым.
Ранее из СИЗО отпустили экс-беркутовца Александра Маринченко, который является обвиняемым в деле о расстрелах на Институтской. Сергею Тамтуре, который также фигурирует в деле, 24 октября смягчили меру пресечения.
Еще трое обвиняемых экс-беркутовцев - Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин остаются в СИЗО.
Главари ОРЛО еще в 2016 году хотели этих пятерых включить в свои списки на обмен.
Что было раньше: 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
Предыстория:
- 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что представители Красного Креста попытаются попасть на оккупированные территории, чтобы узнать, есть ли там пропавшие без вести, которых, "по разным оценкам, почти 500 человек".
- Во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 18 декабря не удалось договориться об "обмене всех на всех". Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что в понедельник, 23 декабря должен состояться видеоконференция ТГК для продолжения переговоров по обмену людьми.
- 27 декабря 2017 года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся предыдущий масштабный обмен удерживаемыми лицами. Тогда украинской стороне передали 74 человека (одна женщина решила остаться в ОРДЛО), Киев передал боевикам 233 человека.