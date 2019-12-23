На обмен готовят бывших беркутовцев из дела Майдана – СМИ

Слева направо Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Сергей Тамтура на скамье подсудимых Святошинского райсуда Киева

Украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Источник: hromadske

Детали: Этим экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, б чем должны заботиться прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.

Об этом сообщили два источника, причастных к судебному делу. По их данным, решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны.

Так, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на нем прокуроров и обяжут изменить меру пресечения обвиняемым.

Ранее из СИЗО отпустили экс-беркутовца Александра Маринченко, который является обвиняемым в деле о расстрелах на Институтской. Сергею Тамтуре, который также фигурирует в деле, 24 октября смягчили меру пресечения.

Еще трое обвиняемых экс-беркутовцев - Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин остаются в СИЗО.

Главари ОРЛО еще в 2016 году хотели этих пятерых включить в свои списки на обмен.