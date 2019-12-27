Тейлор не думает, что импичмент надолго повлияет на отношения Украины и США
Процесс импичмента президента США Дональда Трампа может не "иметь длительного вредного эффекта" для отношений Украины и Соединенных Штатов, считает временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на KyivPost
Прямая речь Тейлора в разговоре с рядом украинских СМИ: "Я не думаю, что это (импичмент – ред.) будет иметь длительный вредный эффект на отношения США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах и особенно в Вашингтоне".
Детали: Временный поверенный в делах США в Киеве напомнил, что за последние недели Соединенные Штаты ввели санкции против российского газопровода "Северный поток – 2" и увеличили военную помощь Украине с 250 до 300 миллионов долларов.
Предыстория:
- В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
- 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
- Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
- Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.