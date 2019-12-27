Тейлор не думает, что импичмент надолго повлияет на отношения Украины и США

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа может не "иметь длительного вредного эффекта" для отношений Украины и Соединенных Штатов, считает временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на KyivPost

Прямая речь Тейлора в разговоре с рядом украинских СМИ: "Я не думаю, что это (импичмент – ред.) будет иметь длительный вредный эффект на отношения США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах и ​​особенно в Вашингтоне".

Детали: Временный поверенный в делах США в Киеве напомнил, что за последние недели Соединенные Штаты ввели санкции против российского газопровода "Северный поток – 2" и увеличили военную помощь Украине с 250 до 300 миллионов долларов.

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