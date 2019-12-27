В РПЦ "наказали" патриарха Александрийского за поминовение главы ПЦУ

Синод Русской православной церкви постановил не поминать патриарха Александрийского Феодора за признание Православной церкви Украины, которую РПЦ называет "раскольнической структурой".

Источник: итоги заседания Священного синода Русской православной церкви от 26 декабря

Детали: 8 ноября за божественной литургией в Каире патриарх Александрийский Феодор помянул на великом входе в числе предстоятелей автокефальных православных церквей главу украинской православной церкви и официально объявил о признании им этой структуры.

В РПЦ заявили, что решение патриарха Александрийского о признании ПЦУ противоречит его заявлениям о поддержке митрополита Онуфрия от УПЦ МП, что оно не было принято Синодом Александрийского патриархата на заседании 7-9 октября и потому не имеет соборного характера.

Дословно Синод РПЦ: "Постановили выразить глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками…

Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним.

Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле.

Представительство Патриарха московского и всея Руси при патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской православной церкви в Каире.

Вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы Русской православной церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус".

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