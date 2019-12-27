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У Зеленского считают некоторые аргументы КС "искусственно притянутыми"

Пятница, 27 декабря 2019, 15:06
У Зеленского считают некоторые аргументы КС искусственно притянутыми

Президент Владимир Зеленский уважает и будет выполнять решение Конституционного суда о несоответствии Конституции его законопроекта о досрочном лишении народного депутата мандата за прогулы и кнопкодавство, но считает некоторые аргументы КС "искусственно притянутыми".

Источник: представитель президента в КС Федор Вениславский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Мы считаем, что решение Конституционного суда, каким бы оно ни было, является окончательным и обязательным для всех, поэтому мы его вынуждены будем выполнять. И, конечно, этот законопроект, по которому КС дал негативный вывод, рассматриваться не будет".

Детали: При этом, по мнению Вениславского, в выводе КС не приведена "неопровержимая юридическая аргументация, которая была бы очевидной для команды президента, что законопроект не соответствует Конституции Украины".

Представитель президента указал, что в решении КС говорится, что отсутствие народного депутата на трети пленарных заседаний парламента или заседаний комитета в рамках одной сессии несоразмерно с потерей им депутатского мандата, но при этом любой гражданин Украины в случае 3-часового отсутствия на рабочем месте может быть уволен.

Кроме того, Конституционный суд считает, что в случае не персонального голосования депутата должно быть не просто решение суда для лишения его мандата, а еще и решение Верховной Рады, которая должна выяснить позицию народного депутата, почему он так проголосовал. Этим, на взгляд команды президента, "также были достаточно искусственно увеличены гарантии для депутата по сравнению с другими людьми",.

Вениславский сообщил, что в ближайшее время Офис президента подготовит новый законопроект и, с учетом позиции КС, будут исправлены те недостатки, на которые указал суд.

Что было ранее: Конституционный суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий нардепа.

Законопроект Зеленского предлагал лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство.

Темы: ЗеленскийзаконодательствоКС
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