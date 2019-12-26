КС забраковал еще один законопроект Зеленского

8729 просмотров
Четверг, 26 декабря 2019, 14:54

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий нардепа.

Источник: LIGA.net со ссылкой на представителя президента в КСУ Федора Вениславского

Прямая речь: "Конституционный Суд предоставил негативный вывод".

Детали: КС установил, что законопроект Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины.

Вениславский отметил, что с полным текстом решения суда еще не ознакомился.

В пресс-службе КС добавили, что вывод по законопроекту №1027 должен быть опубликован на сайте суда 26 декабря.

Законопроект Зеленского предлагал лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство.

Предыстория:

  • В сентябре депутаты направили в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон: №1013 (отмена адвокатской монополии), 1014 (право президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ), 1015 (предоставление народу права законодательной инициативы), 1016 (уполномоченные Верховной Рады), 1017 (уменьшение количества нардепов до 300), 1027 (лишение нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство), 1028 (консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы ВР).  
  • 17 декабря КС признал частично неконституционными положения законопроекта, который предусматривает право президента назначать и увольнять руководителей НАБУ и Госбюро расследований.

Темы: КС Зеленский законодательство кнопкодавство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Судья КС Мельник ушел в отставку 26 декабря 2019, 14:25
Конституционный суд отказался восстановить Шевчука в должности 18 декабря 2019, 18:49
КС разрешил Раде сократить количество депутатов 17 декабря 2019, 14:29
Все новости
Главные новости
КС забраковал еще один законопроект Зеленского
Грищенко подтвердила, что ее муж может изготавливать взрывчатку
Пересадку сердца провели в Украине впервые за 15 лет
Начальника отдела Минобороны поймали на взятке
Все новости
Кино

10 лучших иностранных фильмов 2019: "Ирландец", "Джокер", "Арахисовый сокол" и другие

Опыт

Как ботаник влюбляет в музей и природу даже взрослых

мир

Почему большинство христиан мира празднует Рождество не 7 января

Поиск по сайту
Архив
Весь архів