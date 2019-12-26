КС забраковал еще один законопроект Зеленского

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий нардепа.

Источник: LIGA.net со ссылкой на представителя президента в КСУ Федора Вениславского

Прямая речь: "Конституционный Суд предоставил негативный вывод".

Детали: КС установил, что законопроект Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины.

Вениславский отметил, что с полным текстом решения суда еще не ознакомился.

В пресс-службе КС добавили, что вывод по законопроекту №1027 должен быть опубликован на сайте суда 26 декабря.

Законопроект Зеленского предлагал лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство.

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