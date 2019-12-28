Еще один российский канал заявил, что пустит в эфир сериал от "95 Квартала"

Российский телеканал "СТС" заявил, что с 20 января покажет украинский сериал студии "Квартал-95" "Папик".

Источник: российское издание "Комерсант"

Детали: Сообщается, что для СТС это первый купленный со стороны сериал за восемь лет.

Канал СТС приобрел права на показ "Папика" у дистрибутора – шведской Eccho Rights.

Это не первая попытка российских телеканалов транслировать украинские телесериалы. В частности, в декабре 2019 года сериала "Слуга народа" от этой же студии на российском ТНТ ограничился тремя сериями.

Из первой серии вырезали шутку про российского президента Владимира Путина. После этого сериал сразу убрали из эфира. Сериал идет на онлайн-платформе Premier, а канал заявил, что все так и задумывалось.

Напомним: