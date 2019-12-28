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Еще один российский канал заявил, что пустит в эфир сериал от "95 Квартала"

Суббота, 28 декабря 2019, 02:56
Еще один российский канал заявил, что пустит в эфир сериал от 95 Квартала

Российский телеканал "СТС" заявил, что с 20 января покажет украинский сериал студии "Квартал-95" "Папик".

Источник: российское издание "Комерсант"

Детали: Сообщается, что для СТС это первый купленный со стороны сериал за восемь лет.

Канал СТС приобрел права на показ "Папика" у дистрибутора – шведской Eccho Rights.

Это не первая попытка российских телеканалов транслировать украинские телесериалы. В частности, в декабре 2019 года сериала "Слуга народа" от этой же студии на российском ТНТ ограничился тремя сериями.

Из первой серии вырезали шутку про российского президента Владимира Путина. После этого сериал сразу убрали из эфира. Сериал идет на онлайн-платформе Premier, а канал заявил, что все так и задумывалось.

Напомним: 

  • В декабре российский телеканал "ТНТ" начал транслировать сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. 
  • Однако из первой серии украинского сериала "Слуга народа" вырезали шутку в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.
  • По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло"). На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"? Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.
  • После этого "ТНТ" отменил показ следующих серий и заявил, что не собирается возвращать его телеэфир.
  • Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Квартал телевидениеРосcия
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