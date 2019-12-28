"ЕС" и "Голос" против включения экс-беркутовцев в списки на обмен

Политические партии "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что в случае обмена бывших беркутовцев, подозреваемых в расстреле Небесной сотни, расследование невозможно будет завершить, а исполнителей и заказчиков не будет наказано.

Источник: заявления "Европейской солидарности" и "Голоса"

Дословно "ЕС": "Европейская Солидарность" категорически осуждает включение в списки на обмен пленными бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции достоинства."

Дословно "Голос": "Громкие дела нельзя будет довести до конца, заказчиков терактов нельзя будет осудить. Международные суды не получат юридических доказательств организации терактов в Украине. И что не менее опасно: дело Майдана ставится под сомнение."

Детали: В партии пятого президента Петра Порошенко напомнили, что их лидер добился освобождения более трех тысяч украинских пленных. При этом, отметили в "ЕС", Порошенко находил другие возможности для освобождения.

В "Европейской солидарности" также заявили, что требуя включить в списки на обмен экс-беркутовцев, Кремль признал свою причастность к расстрелам на Майдане.

У Порошенко считают, что генпрокурор Руслан Рябошапка публично оправдал их освобождение "прямую в зале суда".

В партии Святослава Вакарчука поддержали возвращение заложников, но не под "диктовку Москвы". Там напомнили, что будущий обмен касается только части пленников. В то же время вопрос политзаключенных на территории России и оккупированного Крыма осталось без внимания.

Что предшествовало: Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

Предыстория: