Прокуроров, которые вели дело расстрелов на Майдане, исключили из судебного процесса
Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году.
Источник: hromadske из зала Киевского апелляционного суда, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по мере пресечения пяти экс-беркутовцам
Детали: Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Накануне Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров: Донского, Земскова, Симонова и Иванова, которые занимались делом несколько лет, было решено заменить на новых - Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленко.
27 декабря Киевский апелляционный суд согласовал такую замену, однако оставил обе группы прокуроров в деле.
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Напомним,
- 27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.
- Из-за технической ошибки прокуроров заменили только по делу относительно жалобы бывших "беркутовцев" об изменении меры пресечения Зинченко и Аброськина, но потом к делу добавили жалобы Янишевского, Маринченко и Тамтуры.
- Таким образом суд разрешил остаться старым прокурорам и присоединиться новым к делу Янишевского, Маринченко и Тамтуры.
- Адвокат Евгения Закревская подала заявление об отводе новой группы прокуроров - Куцого, Субботина, Шеваленко. Бывшие беркутовцы выступили против отвода.
- СМИ сообщали, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
- Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря договоренности, исключила экс-беркутовцов из списков на обмен.