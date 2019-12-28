Прокуроров, которые вели дело расстрелов на Майдане, исключили из судебного процесса

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

Источник: hromadske из зала Киевского апелляционного суда, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по мере пресечения пяти экс-беркутовцам, Укринформ

Детали: Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Накануне Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров: Донского, Земскова, Симонова и Иванова, которые занимались делом несколько лет, было решено заменить на новых - Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленко.

27 декабря Киевский апелляционный суд согласовал такую ​​замену, однако оставил обе группы прокуроров в деле.

В ходе заседания суда 28 декабря прокуроры, которые ранее присутствовали в деле, ушли с заседания. В суде остались три прокурора из группы представителей обвинения.

В свою очередь представители пострадавших заявили об отводе прокуроров. Их позицию поддержали пострадавшие. В частности адвокат Евгения Закревская заявила, что позиция новых прокуроров "синхрона с позицией защиты обвиняемых".

Защита обвиняемых экс-беркутовцев и сами обвиняемые отрицали против отвода нових прокуроров.

Сами же прокуроры из новой группы заявили, что "каких-либо объективных оснований для отвода нет".

Коллегия судей отказала в удовлетворении заявления представителей потерпевших относительно новой группы прокуроров.

Решение суда потерпевшие, участвующие в заседании в режиме видеоконференции, встретили криками "Позор".

Прокурор Олексій Донський, який упродовж декількох років вів справу про розстріли на Інститутській, прокоментував заміну його групи під час розгляду апеляції колишніх «беркутівців» щодо скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/x4zhae8ahK — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

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Напомним,