Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуроров, которые вели дело расстрелов на Майдане, исключили из судебного процесса

Суббота, 28 декабря 2019, 11:01
Прокуроров, которые вели дело расстрелов на Майдане, исключили из судебного процесса

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

Источник: hromadske из зала Киевского апелляционного суда, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по мере пресечения пяти экс-беркутовцам, Укринформ 

Детали: Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Накануне Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров: Донского, Земскова, Симонова и Иванова, которые занимались делом несколько лет, было решено заменить на новых - Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленко. 

27 декабря Киевский апелляционный суд согласовал такую ​​замену, однако оставил обе группы прокуроров в деле. 

В ходе заседания суда 28 декабря прокуроры,  которые ранее присутствовали в деле, ушли с заседания. В суде остались три прокурора из группы представителей обвинения.

В свою очередь представители пострадавших заявили об отводе прокуроров. Их позицию поддержали пострадавшие. В частности адвокат Евгения Закревская заявила, что позиция новых прокуроров "синхрона с позицией защиты обвиняемых".

Защита обвиняемых экс-беркутовцев и сами обвиняемые отрицали против отвода нових прокуроров.

Сами же прокуроры из новой группы заявили, что "каких-либо объективных оснований для отвода нет".

Коллегия судей отказала в удовлетворении заявления представителей потерпевших относительно  новой группы прокуроров.

Решение суда потерпевшие, участвующие в заседании в режиме видеоконференции, встретили криками "Позор".

Узнать больше:

Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни

Напомним,

  • 27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в ​​феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.
  • Из-за технической ошибки прокуроров заменили только по делу относительно жалобы бывших "беркутовцев" об изменении меры пресечения Зинченко и Аброськина, но потом к делу добавили жалобы Янишевского, Маринченко и Тамтуры.
  • Таким образом суд разрешил остаться старым прокурорам и присоединиться новым к делу Янишевского, Маринченко и Тамтуры.
  • Адвокат Евгения Закревская подала заявление об отводе новой группы прокуроров - Куцого, Субботина, Шеваленко. Бывшие беркутовцы выступили против отвода.
  • СМИ сообщали, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
  • Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря договоренности, исключила экс-беркутовцов из списков на обмен.

Темы: судМайданпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: