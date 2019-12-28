Прокуроров, которые вели дело расстрелов на Майдане, исключили из судебного процесса

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

Источник: hromadske из зала Киевского апелляционного суда, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по мере пресечения пяти экс-беркутовцам

Детали: Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Накануне Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров: Донского, Земскова, Симонова и Иванова, которые занимались делом несколько лет, было решено заменить на новых - Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленко.

27 декабря Киевский апелляционный суд согласовал такую ​​замену, однако оставил обе группы прокуроров в деле.

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Напомним,