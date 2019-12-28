Прокуроров, которые вели дело расстрелов на Майдане, исключили из судебного процесса

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Суббота, 28 декабря 2019, 12:01

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

Источник: hromadske из зала Киевского апелляционного суда, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по мере пресечения пяти экс-беркутовцам

Детали: Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Накануне Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров: Донского, Земскова, Симонова и Иванова, которые занимались делом несколько лет, было решено заменить на новых - Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленко. 

27 декабря Киевский апелляционный суд согласовал такую ​​замену, однако оставил обе группы прокуроров в деле. 

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Напомним,

  • 27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в ​​феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.
  • Из-за технической ошибки прокуроров заменили только по делу относительно жалобы бывших "беркутовцев" об изменении меры пресечения Зинченко и Аброськина, но потом к делу добавили жалобы Янишевского, Маринченко и Тамтуры.
  • Таким образом суд разрешил остаться старым прокурорам и присоединиться новым к делу Янишевского, Маринченко и Тамтуры.
  • Адвокат Евгения Закревская подала заявление об отводе новой группы прокуроров - Куцого, Субботина, Шеваленко. Бывшие беркутовцы выступили против отвода.
  • СМИ сообщали, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
  • Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря договоренности, исключила экс-беркутовцов из списков на обмен.

Темы: суд Майдан пленные


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