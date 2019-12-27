В деле экс-беркутовцев изменили прокуроров по решению Рябошапки
Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.
Источник: Hromadske
Прямая речь адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской: "Я впервые в жизни вижу, что на заседание приходят прокуроры, которые ни дня не были в этом деле. Они не знакомы с этим делом. Мы уверены, что то, что здесь сейчас происходит – делается исключительно для обмена".
Детали: Постановление о замене прокуроров в суд направил генпрокурор Руслан Рябошапка.
Речь идет об Алексее Донском, Игоре Земскове Янисе Симонове и Денисе Иванове.
Суд разрешил участвовать в заседании двум группам прокуроров.
Из-за технической ошибки прокуроров заменили только по делу относительно жалобы бывших "беркутовцев" об изменении меры пресечения Зинченко и Аброськина, но потом к делу добавили жалобы Янишевского, Маринченко и Тамтуры.
Таким образом суд разрешил остаться старым прокурорам и присоединиться новым к делу Янишевского, Маринченко и Тамтуры.
Закревская подала заявление об отводе новой группы прокуроров - Куцого, Субботина, Шеваленко.
Бывшие беркутовцы выступили против отвода.
Что было раньше: СМИ сообщали, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
Но позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря договоренности, исключила экс-беркутовцов из списков на обмен.
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Предыстория:
- 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что представители Красного Креста попытаются попасть на оккупированные территории, чтобы узнать, есть ли там пропавшие без вести, которых, "по разным оценкам, почти 500 человек".
- Во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 18 декабря не удалось договориться об "обмене всех на всех".
- 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
- 27 декабря 2017 года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся предыдущий масштабный обмен удерживаемыми лицами. Тогда украинской стороне передали 74 человека (одна женщина решила остаться в ОРДЛО), Киев передал боевикам 233 человека.