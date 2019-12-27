В деле экс-беркутовцев изменили прокуроров по решению Рябошапки

Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в ​​феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.

Источник: Hromadske

Прямая речь адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской: "Я впервые в жизни вижу, что на заседание приходят прокуроры, которые ни дня не были в этом деле. Они не знакомы с этим делом. Мы уверены, что то, что здесь сейчас происходит – делается исключительно для обмена".

Детали: Постановление о замене прокуроров в суд направил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Речь идет об Алексее Донском, Игоре Земскове Янисе Симонове и Денисе Иванове.

Суд разрешил участвовать в заседании двум группам прокуроров.

Из-за технической ошибки прокуроров заменили только по делу относительно жалобы бывших "беркутовцев" об изменении меры пресечения Зинченко и Аброськина, но потом к делу добавили жалобы Янишевского, Маринченко и Тамтуры.

Таким образом суд разрешил остаться старым прокурорам и присоединиться новым к делу Янишевского, Маринченко и Тамтуры.

Закревская подала заявление об отводе новой группы прокуроров - Куцого, Субботина, Шеваленко.

Бывшие беркутовцы выступили против отвода.

Что было раньше: СМИ сообщали, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Но позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря договоренности, исключила экс-беркутовцов из списков на обмен.

Узнать больше: Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни

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