Автор медиа-закона опровергла мифы вокруг инициативы

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 04:35

Народный депутат, один из авторов законопроекта о медиа Евгения Кравчук объяснила основные положения законодательной инициативы.

Источник: Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Не читал, но осуждаю. На этот раз речь не о Пастернаке, а о медиа-законе, который мы с коллегами вчера зарегистрировали в Верховной Раде - 2693. Это рамочный законопроект, который фактически кодифицирует и осовременит все украинское медийное законодательство, "застряло" в лучшем случае в 2000-ых годах."

Детали: По словам Кравчук, одним из мифов является то, что закон заставит всех получать лицензии. На самом же деле лицензироваться будут только вещатели с радиочастотным ресурсом: FM-радио и так называемое T2.

Это создается для того, "чтобы зрители и слушатели получили лучшие предложения".

Следующим мифом является начало бесконтрольных запретов на распространение онлайн-медиа, штрафы и репрессии.

Как утверждает нардеп, система санкций, согласно закону, меняется. Сначала медиа получит предписание с требованием устранить нарушения. В дальнейшем, если случаи нарушений будут повторяться, будет применен штраф. "Наиболее жесткая санкция будет применяться исключительно судом", – пояснила Кравчук.

Кроме этого, автор медиа-закона подчеркнула, что проект разрабатывался Комитетом Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. К обсуждению также привлекались медиа-эксперты, представители профильных направлений в международных организациях, журналисты и "все, кто проявлял интерес".

По словам Кравчук, Закон "О медиа" является отдельным от законопроекта "О дезинформации". Последним занимается Минкультуры.

"Слуга народа" также отметила, что Законом "О медиа" не предвидится политика "свертывания защиты украинского языка".

Что предшествовало: 28 декабря на сайте Верховной Рады опубликован текст проекта Закона "О медиа", поданного нардепами от "Слуги народа".

Предыстория:

  • 27 декабря народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа. Инициатором законопроекта стал, в частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко.
  • В конце ноября Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в ней поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопрос независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блоггеров.

Украинская правда
Темы: Слуга народа СМИ законодательство Верховная Рада


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