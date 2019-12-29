Подозреваемому в нападении на сотрудников Шария избрали меру пресечения

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 09:11

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для подозреваемого в препятствовании деятельности сотруднику видеоблоггера Анатолия Шария.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Суд избрал меру пресечения подозреваемому в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант находится под ночным домашним арестом".

Детали: В полиции напомнили, что 24 декабря в столичную полицию поступила "информация от журналистов" относительно противоправных действий в отношении них на территории Апелляционный суд Киева.

Полицейские провели первоочередные следственные действия и установили одного из подозреваемых. Им оказался житель Киевской области, 1990 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за нападение с ножом на жителя столицы.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: 24 декабря двое сотрудников, которые работают на видеоблоггера Анатолия Шария, пожаловались на травлю у суда, где рассматривали апелляцию на меру пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Один из них заявил, что ему угрожали, нанесли несколько ударов и облили мочой.

Позже прокуратура Киева сообщила о подозрении в препятствовании деятельности журналистов 29-летнему жителю Киевской области. Прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СМИ медиа полиция


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