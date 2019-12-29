Боевикам передали экс-беркутовцев и Лусварги – адвокат
В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
Источник: адвокат Валентин Рыбин в комментарии "Громадському"
Детали: На вопрос, отдали ли экс-беркутовцев и пересели ли они в автобусы представителей ОРДЛО, Рыбин ответил: "Да".
По информации адвоката, трех экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского передали в самоназванною "ДНР". Александра Маринченко и Сергея Тамтуру - в "ЛНР".
Кроме Лусварги, Украина передала боевикам еще ряд клиентов Рыбина:
гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе;
фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Сергея Долженкова;
россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы;
украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Она гражданская жена экс-охранника российского политика Бориса Березовского, ее обвиняли в том, что она вербовала в Украине диверсантов.
Что предшествовало: В воскресенье адвокат Игорь Варфоломеев сообщил, что пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, приехали на КПВВ Майорское в Донецкую область для участия в обмене удерживаемыми лицами.
Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам, которые находятся в списках на обмен.
Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.
После этого группа активистов заблокировала выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти трех экс-беркутовцев для участия в обмене.
В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
Предыстория:
- В октябре 2016 года бразильца Рафаэля Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины.
- В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.
- В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.
- В мае 2018 года журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, находится на свободе.
- 4 мая националисты схватили Лусварги в Киеве и привели его в СБУ.
- 2 мая 2019 года Лусварги приговорили к 13 годам заключения.