Боевикам передали экс-беркутовцев и Лусварги – адвокат

В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Источник: адвокат Валентин Рыбин в комментарии "Громадському"

Детали: На вопрос, отдали ли экс-беркутовцев и пересели ли они в автобусы представителей ОРДЛО, Рыбин ответил: "Да".

По информации адвоката, трех экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского передали в самоназванною "ДНР". Александра Маринченко и Сергея Тамтуру - в "ЛНР".

Кроме Лусварги, Украина передала боевикам еще ряд клиентов Рыбина:

гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе;

фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Сергея Долженкова;

россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы;

украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Она гражданская жена экс-охранника российского политика Бориса Березовского, ее обвиняли в том, что она вербовала в Украине диверсантов.

Что предшествовало: В воскресенье адвокат Игорь Варфоломеев сообщил, что пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, приехали на КПВВ Майорское в Донецкую область для участия в обмене удерживаемыми лицами.

Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам, которые находятся в списках на обмен.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

После этого группа активистов заблокировала выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти трех экс-беркутовцев для участия в обмене.

В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

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