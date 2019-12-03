Трамп поблагодарил Зеленского: "Дело об импичменте закрыто"

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снова опроверг, что американский лидер мог давить на него, поэтому дело об импичменте можно считать закрытым.

Источник: Трамп Twitter

Прямая речь: "Срочные новости: Президент Украины только что вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и звонков. Если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, дело (об импичменте, – УП) было бы закрыто!

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Спасибо президенту Зеленскому. Дело (об импичменте, – УП) закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец вернуться к работе!".

Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Детали: Трамп также ретвитил посты c последним интервью Зеленского, где президент Украины заявил, что он "никогда не разговаривал с президентом СШАс позиции "услуга за услугу"".

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование импичмента. Такое заявление он сделал после прочтения отчета республиканцев из Палаты представителей, в котором те отвергают обвинения демократов, лежащие в основе расследования по импичменту Трампа.

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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

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