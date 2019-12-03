Трамп поблагодарил Зеленского: "Дело об импичменте закрыто"

2058 просмотров
Вторник, 3 декабря 2019, 10:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снова опроверг, что американский лидер мог давить на него, поэтому дело об импичменте можно считать закрытым.

Источник: Трамп Twitter

Прямая речь: "Срочные новости: Президент Украины только что вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и звонков. Если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, дело (об импичменте, – УП) было бы закрыто! 

Спасибо президенту Зеленскому. Дело (об импичменте, – УП) закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец вернуться к работе!".

Детали: Трамп также ретвитил посты c последним интервью Зеленского, где президент Украины заявил, что он "никогда не разговаривал с президентом СШАс позиции "услуга за услугу"".

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование импичмента. Такое заявление он сделал после прочтения отчета республиканцев из Палаты представителей, в котором те отвергают обвинения демократов, лежащие в основе расследования по импичменту Трампа.

Узнать больше: 

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

 Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.
  • "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

 

Украинская правда
Темы: Трамп импичмент Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Читайте стенограммы": Трамп прочитал отчет республиканцев об импичменте 3 декабря 2019, 04:04
Зеленский прокомментировал заявления Трампа о коррумпированной Украине 2 декабря 2019, 12:15
Трамп пропустит первое заседание суда по импичменту 2 декабря 2019, 05:20
Все новости
Главные новости
Жена редактора "Лиги смеха" Чивурина владеет отелем в Крыму – СМИ
"Крестный отец контрабанды" Альперин вышел из СИЗО
Кулеба рассказал, что мотивировало Путина к встрече в Париже
МИД вручило послу Венгрии ноту протеста за слова об автономии Закарпатья
Все новости
Опыт

Протанцевать жизнь: три теплые истории бабушек

еда

Черный перец вреден или полезен?

мнение

Почему лучше зевнуть, чем сдерживать себя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів