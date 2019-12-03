Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил об исключении из фракции президентской партии "Слуга народа" Анны Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисова.

Источник: заседание Верховной Рады 3 декабря

Детали: Разумков объявил, что, согласно протоколу заседания фракции "Слуга народа" от 15 ноября, сообщает об исключении из состава фракции народных депутатов Полякова Антона Эдуардовича и Скороход Анны Константиновны.

Позже спикер зачитал заявление главы фракции Давида Арахамия, что фракция "Слуги народа" на своем заседании 2 декабря приняла решение исключить из своей фракции народного депутата Иванисов Романа Валерьевича.

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