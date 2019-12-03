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В Раде объявили об исключении трех "слуг народа" из фракции

Вторник, 3 декабря 2019, 09:38

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил об исключении из фракции президентской партии "Слуга народа" Анны Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисова.

Источник: заседание Верховной Рады 3 декабря

Детали: Разумков объявил, что, согласно протоколу заседания фракции "Слуга народа" от 15 ноября, сообщает об исключении из состава фракции народных депутатов Полякова Антона Эдуардовича и Скороход Анны Константиновны.

Позже спикер зачитал заявление главы фракции Давида Арахамия, что фракция "Слуги народа" на своем заседании 2 декабря приняла решение исключить из своей фракции народного депутата Иванисов Романа Валерьевича.

Предыстория:

  • 14 ноября народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власти в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции относительно открытия рынка земли в первом чтении. А глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток и лоббировании интересов "олигархических групп".
  • 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов.
  • Позже бывший нардеп Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что депутат "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.
  • Иванисов назвал эту информацию "чернухой" и "заказухой" – и обнародовал справку об отсутствии судимости.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат "Слуги народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. В то же время, в ГПУ заявили, что проверка еще продолжается.
  • 20 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил приостановить членство депутата Романа Иванисова во фракции на время проверки информации о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.
  • 25 ноября Романа Иванисова исключили из состава партии "Слуга народа" и фракции политсилы в Верховной Раде.
  • Перед этим Анна Скороход заявила, что они с Антоном Поляковым создадут собственную депутатскую группу, в которую уйдут другие депутатами из "Слуги народа".

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадаСлуга народаскандал
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