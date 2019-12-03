Двум юнцам вручили подозрение в убийстве сына Соболева

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Вторник, 3 декабря 2019, 10:45

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении заказного убийства в связи с нападением на семью депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийства его трехлетнего сына.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Для исполнения указанного плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко указанного ресторана. При этом один из подозреваемых (исполнитель) должен был совершить прицельный выстрел с балкона гостиничного комнаты, а другой, находясь у входа в ресторан, наблюдать за окружающей обстановкой".

Детали: Действия подозреваемых квалифицированы по п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК Украины.

Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Умышленное убийство малолетнего ребенка наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, если убийство совершили из корыстных побуждений.

Что было ранее: Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.

Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.

2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей (18 и 19 лет) были участниками "Правого сектора".

В частности, заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.

Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62.

Первоочередное версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.

По словам источника УП, правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

Предыстория:

  • По данным УП, Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа ВР от "Партии регионов", который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.
  • По информации ЧЕСНО, Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
  • В 2005 г. Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, в 2006 - 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.
  • В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".

Украинская правда
Темы: убийство Киев прокуратура


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