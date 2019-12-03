Исключенная из "Слуги народа" нардеп пригрозила Арахамии судом

Исключенная из фракции "Слуги народа" народный депутат Анна Скороход говорит, что будет судиться с главой фракции Давидом Арахамией.

Источник: Скороход на брифинге в парламенте

Прямая речь: "Фракция "Слуга народа" должна сменить голову, в связи с тем, что он постоянно нарушает законодательство Украины. Я анонсирую подачу искового заявления в суд о защите чести и достоинства и деловой репутации по обвинениям, которые были высказаны в мой адрес со стороны Давида Арахамии. На 11 листах.

Также подаю заявление во фракцию "Слуга народа" о предоставлении мне документов, на основании которых нас с Атоном Поляковым исключили из фракции. Мы не держимся за фракцию, но все же хотелось бы увидеть правовое основание таких действий".

Детали: Скороход также вновь заявила, что "в парламенте должна появиться новая группа настоящих слуг народа".

Что было ранее: На заседании Верховной Рады 3 декабря спикер Дмитрий Разумков официально объявил об исключении из фракции президентской партии "Слуга народа" нардепов Анны Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисова.

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