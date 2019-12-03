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Исключенная из "Слуги народа" нардеп пригрозила Арахамии судом

Вторник, 3 декабря 2019, 15:10

Исключенная из фракции "Слуги народа" народный депутат Анна Скороход говорит, что будет судиться с главой фракции Давидом Арахамией.

Источник: Скороход на брифинге в парламенте

Прямая речь: "Фракция "Слуга народа" должна сменить голову, в связи с тем, что он постоянно нарушает законодательство Украины. Я анонсирую подачу искового заявления в суд о защите чести и достоинства и деловой репутации по обвинениям, которые были высказаны в мой адрес со стороны Давида Арахамии. На 11 листах.

Также подаю заявление во фракцию "Слуга народа" о предоставлении мне документов, на основании которых нас с Атоном Поляковым исключили из фракции. Мы не держимся за фракцию, но все же хотелось бы увидеть правовое основание таких действий".

 

Детали: Скороход также вновь заявила, что "в парламенте должна появиться новая группа настоящих слуг народа".

Что было ранее: На заседании Верховной Рады 3 декабря спикер Дмитрий Разумков официально объявил об исключении из фракции президентской партии "Слуга народа" нардепов Анны Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисова.

Предыстория:

  • 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить Анну Скороход. В тот же день из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов из фракции исключили Антона Полякова.
  • Перед этим Скороход заявила, что власть задержала ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосования против законопроекта об открытии рынка земли вопреки позиции фракции.
  • В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. 
  • Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать ее исключение из депутатского объединения.
  • В ответ на обвинения Арахамии Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5 тысяч в конвертах.
  • Исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп также заявила о планах вместе с еще одним исключенным избранником Антоном Поляковым создать собственную депутатскую группу, в которую пойдут другие депутаты СН.

Знать больше: "Плакучая Анна". Кто такая Скороход, которую хотят исключить из "Слуги народа"

Валентина Романенко, УП
Темы: Слуга народа
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