Стало известно, кто может возглавить ГБР вместо Трубы

Следующим руководителем Государственного бюро расследований может стать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

Источник: статья Украинской правды "Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР"

Детали: Источники Украинской правды утверждают, что еще несколько недель назад на должность директора ГБР была согласована кандидатура одного из нынешних заместителей Руслана Рябошапки Виктора Трепака, который стал известным широкой публике из-за Черной бухгалтерии Партии регионов.

Кроме того, по словам собеседников УП в Генпрокуратуре, скандально известные аудиозаписи прослушки председателя ГБР передали в штаб Порошенко перед тем, как они оказались в сети. Собеседники УП говорят, что слив стал возможным благодаря усилиям бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса.

Ожидаемо, что телеканал "Пятый" и "Прямой", подконтрольные експрезиденту Порошенко, начали одними из первых транслировать сообщения с Telegram-канала "Трубу прорвало".

В течение 15 дней президент должен либо ветировать, либо подписать новый закон о ГБР. Учитывая, что Зеленский сам инициировал законопроект и призвал депутатов его поддержать, вероятно, он подпишет закон в ближайшее время.

Через 5 суток после увольнения Романа Трубы для ГБР должны найти временного руководителя, а за 4 месяца - полноценную замену.

Что было раньше: 3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2116 о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований".

Наряду с различными нововведениями, закон приводит к увольнению Трубы.

Закон вступает в силу на следующий день после того, как будет опубликован с подписью президента. Тогда же досрочно прекращаются полномочия Трубы и его заместителей: Ольги Варченко и Александра Буряка.

Бюро из центрального органа государственной власти, подотчетного Кабмину, станет правоохранительным органом по президентской вертикали. Глава государства будет утверждать структуру ГБР, положение о Совете общественного контроля и порядок его формирования.

При этом глава Госбюро станет более самостоятельным. Сейчас часть руководящих полномочий директор делит со своими заместителями. Новые изменения сделают директора единоличным главой.

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