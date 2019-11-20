Труба назвал "сливы" по нему фейком, но не ответил, его ли голос на записи

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал записи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало", провокацией, но отказался комментировать, его ли голос звучит на записях.

Источник: ответ Трубы на вопрос на брифинге

Прямая речь: "Я давно ожидал (провокаций, – ред.), и я уверен, что на этом не будет поставлена ​​точка. Эти публикации – это фейк и провокация. Они меня не сломали. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций.

Буду ли подавать в отставку? Не буду".

Детали: Журналисты несколько раз спрашивали, его ли голос звучит на записях и действительно ли председатель Офиса президента Андрей Богдан не давал ему никаких указаний относительно подозрений или обысков, но Труба каждый раз переводил разговор на то, какое эффективное и независимое ГБР и на то, что сейчас готовятся новые подозрения во "многих резонансных процессах".

Труба так и не ответил, его ли голос на записях, заявив наконец, что "фейков не будет комментировать".

Труба также рассказал, что после того, как в его кабинете нашли прослушку, было открыто уголовное производство и в ближайшее время в нем будут результаты.

Труба уверял, что его деятельность и деятельность ГБР полностью открыта, и он "ни от журналистов, ни от своих работников не скрывает ни одного факта".

Также, по словам директора ГБР, на него "никто из политических деятелей и руководителей не влиял и не будет этого делать".

Для справки:

Telegram-канал "Трубу прорвало" появился 19 ноября. В нем опубликованы тексты и аудиозаписи, на которых мужской голос, который, словам авторов канала, принадлежит Трубе, говорит с другими мужчинами об открытии или приостановлении производств, о приостановлении обысков и т.п.

Одного из мужчин якобы Труба называет "Андрей", "Иосифович" (авторы канала уверены, что это руководитель Офиса президента Андрей Богдан, – ред.)

На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь о экс-руководителе МОЗ Ульяне Супрун, – ред.) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к ВладАлександровичу" .

Также на записях обсуждают то, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете у судьи Вовка.

Кроме того, на записях якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".

На записях якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.

Предыстория: