Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Труба назвал "сливы" по нему фейком, но не ответил, его ли голос на записи

Среда, 20 ноября 2019, 16:11
Труба назвал сливы по нему фейком, но не ответил, его ли голос на записи

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал записи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало", провокацией, но отказался комментировать, его ли голос звучит на записях.

Источник: ответ Трубы на вопрос на брифинге

Прямая речь: "Я давно ожидал (провокаций, – ред.), и я уверен, что на этом не будет поставлена ​​точка. Эти публикации – это фейк и провокация. Они меня не сломали. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций.

Буду ли подавать в отставку? Не буду".

Детали: Журналисты несколько раз спрашивали, его ли голос звучит на записях и действительно ли председатель Офиса президента Андрей Богдан не давал ему никаких указаний относительно подозрений или обысков, но Труба каждый раз переводил разговор на то, какое эффективное и независимое ГБР и на то, что сейчас готовятся новые подозрения во "многих резонансных процессах".

Труба так и не ответил, его ли голос на записях, заявив наконец, что "фейков не будет комментировать".

Труба также рассказал, что после того, как в его кабинете нашли прослушку, было открыто уголовное производство и в ближайшее время в нем будут результаты.

Труба уверял, что его деятельность и деятельность ГБР полностью открыта, и он "ни от журналистов, ни от своих работников не скрывает ни одного факта".

Также, по словам директора ГБР, на него "никто из политических деятелей и руководителей не влиял и не будет этого делать".

Для справки:

Telegram-канал "Трубу прорвало" появился 19 ноября. В нем опубликованы тексты и аудиозаписи, на которых мужской голос, который, словам авторов канала, принадлежит Трубе, говорит с другими мужчинами об открытии или приостановлении производств, о приостановлении обысков и т.п.

Одного из мужчин якобы Труба называет "Андрей", "Иосифович" (авторы канала уверены, что это руководитель Офиса президента Андрей Богдан, – ред.)

На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь о экс-руководителе МОЗ Ульяне Супрун,  – ред.) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к ВладАлександровичу" .

Также на записях обсуждают то, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете у судьи Вовка.

Кроме того, на записях якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".

На записях якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.

Предыстория: 

  • 21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
  • Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что есть уголовное производство, которое исследует законность различных записей и так называемых сливов в соцсети.

Ирина Балачук, УП
Темы: ТрубаГБРпрослушка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Труба
НАБУ завершило расследование относительно "правой руки Трубы"
Верховный суд отказался возвращать Трубе кресло главы ГБР
Труба: Власть намерена объявить мне подозрение. Отвечу жестко
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: