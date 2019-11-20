13 дел: В ГБР отчитались о расследованиях по Порошенко

В ГБР опубликовали перечень производств, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, и рассказали какая работа ведется в рамках их досудебного расследования.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Порошенко.

Перечень уголовных производств:

Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти. Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины. Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната). Незаконная переправка через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы) Незаконное задержание Михеила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Республику Польша. Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова. Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком". Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой". Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест". Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса. Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы. Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда г.. Киев со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".

В ГБР сообщили, что во время досудебного расследования допрошены 562 свидетеля, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

Назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту пересечения украинскими кораблями Керченского пролива.

Наложены аресты на акции и имущественный комплекс ЗАО "Кузница на Рыбальском", а также на счета Владимира Макеенко в сумме 31 млн. евро.

Направлено 20 запросов о международной помощи, из них 14 - в рамках уголовного производства по незаконной переправке через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

Запросы о правовой помощи Российской Федерации не направлялись ни в одном производстве.

При этом ГБР сообщило, что Порошенко 3 раза появился на допросы, 20 раз - не появился. В бюро заявили, что во время допросов Порошенко "не способствовал следователем в установленные истины по делу". Например, на вопрос следователя об обстоятельствах заключения сделки по купле-продаже акций завода "Кузница на Рыбацком" на сумму около 300 млн долларов США, пятый Президент Украины сообщил, что ему об этом ничего не известно.

Там добавили, что Порошенко также не явился на допрос с помощью полиграфа в производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующего отмывания доходов, полученных при продаже ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

Также в ГБР напомнили, что в Генеральную прокуратуру Украины направлен проект сообщения о подозрении Порошенко в неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Почему это важно: После прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Петра Порошенко открыт ряд производств, за которыми стоит юрист Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, знакомый с нынешним главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом.

В команде Порошенко считают, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.

Знать больше: Встреть весну без пороха. В чем подозревают Порошенко

Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Предыстория: