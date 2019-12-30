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Обмен с ОРДЛО: Лутковская против разглашения данных людей, выданных Киевом

Понедельник, 30 декабря 2019, 13:39
Лутковская присутствовала при обмене
Офис президента

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Валерия Лутковская считает, что Украине не стоит публиковать полный список лиц, которых государство отдало в обмен на освобождение 76 украинцев из плена российских гибридных сил на Донбассе.

Источник: Лутковская в комментарии "Радио Свобода".

Прямая речь: "Я была бы категорическим противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют. А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен. Поэтому честно скажу: не знаю!".

Детали: Законодательство Украины дает право на разглашение информации с ограниченным доступом, если она представляет значительный общественный интерес.

Почему это важно: Среди лиц, выданных Киевом в обмен на пленных ОРДЛО, есть обвиненные в терроризме, причастные к гибели людей, и бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", которые обоснованно подозреваются в причастности к расстрелам на Евромайдане.

Что предшествовало: 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между официальным Кевом и ОРДЛО. Боевики вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО. Президент Владимир Зеленский отметил, что решение о таком обмене далось не легко.

Темы: заложникиправа человека
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