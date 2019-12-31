В правительстве ожидают транш от МВФ в течение нескольких месяцев

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Вторник, 31 декабря 2019, 01:57

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется, что очередной транш для Украины от Международного валютного фонда поступит в течение нескольких месяцев.

Источник: Гончарук в интервью телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Это вопрос нескольких месяцев. Я не сомневаюсь, что мы эту техническую работу доведем до конца. Проблем не будет. "

Детали: По словам главы правительства, для получения средств нужно доработать технические детали.

Также Гончарук добавил, что сейчас образ МВФ среди украинцем слишком "демонизирован", в частности из-за деятельности СМИ, принадлежащих олигархам.

"Сотрудничество Украины с МВФ – это о доверии, это о дешевых ресурсах", – отметил премьер.

Что предшествовало: 7 декабря Международный валютный фонд достиг договоренности с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) - около 5,52 млрд долларов. 

Знать больше: МВФ - Украине: политическая поддержка сейчас, а транш - потом

Напомним:

  • Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине 22 ноября.
  • В МВФ акцентировали внимание на продолжении взвешенной экономической политики.
  • Премьер Алексей Гончарук оценил переговоры с миссией Международного валютного фонда как конструктивные.
  • Министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.
  • В свою очередь источники в разных госструктурах заявляли о том, что Украина не успеет получить окончательное решение от МВФ до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале. 

Украинская правда
Темы: МВФ Кабинет министров Гончарук


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