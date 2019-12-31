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В Польше взяли под стражу семерых украинцев по запросу РФ об экстрадиции

Вторник, 31 декабря 2019, 05:00
В Польше взяли под стражу семерых украинцев по запросу РФ об экстрадиции

Министерство иностранных дел сообщило, что в Польше под стражей находятся семь украинцев из-за запросов России об их экстрадиции.

Источник: Громадське радио со ссылкой на МИД Украины

Детали: В течение 2016-2019 годов польские правоохранители задержали 19 украинцев, которые были внесены в базу Интерпола для экстрадиции в Россию.

Кроме заключенных, еще трем гражданам Украины, также на запрос РФ, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

Как сообщают в МИД, выдача четырех украинских граждан было исключена. Каким образом, там не объяснили.

О пяти задержанных в ведомстве информацию не предоставили.

Среди оснований для подготовки запросов о выдаче России является причастность к совершению таких правонарушений: торговля оружием, контрабанда наркотиков и разбойные нападения.

Представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалига еще в ноябре сообщал, что речь идет о задержании добровольцев и участников АТО.

Напомним:

  • 9 ноября по запросу РФ в Польше задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
  • В ночь на 14 ноября задержанный в Польше сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, один из лидеров "УНА-УНСО", ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур вернулся в Украину.
  • Перед этим Мазура передали на поруки Генерального консула Украины в Люблине.
  • Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что Интерпол не закрыл дело Мазура, оно "в подвешенном состоянии".

Украинская правда

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Темы: ПольшаУкраинаРосcияИнтерпол
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