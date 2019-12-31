В Польше заключены семеро украинцев на запрос РФ об экстрадиции
Министерство иностранных дел сообщило, что в Польше под стражей находятся семь украинцев из-за запросов России об их экстрадиции.
Источник: Громадське радио со ссылкой на МИД Украины
Детали: В течение 2016-2019 годов польские правоохранители задержали 19 украинцев, который был внесен в базу Интерпола для экстрадиции в Россию.
Кроме заключенных, еще трем гражданам Украины, также на запрос РФ, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.
Как сообщают в МИД, выдача четырех украинских граждан было исключена. Каким образом, там не объяснили.
О пяти задержанных в ведомстве информацию не предоставили.
Среди оснований для подготовки запросов о выдаче России является причастность к совершению таких правонарушений: торговля оружием, контрабанда наркотиков и разбойные нападения.
Представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалига еще в ноябре сообщал, что речь идет о задержании добровольцев и участников АТО.
Напомним:
- 9 ноября по запросу РФ в Польше задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
- В ночь на 14 ноября задержанный в Польше сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, один из лидеров "УНА-УНСО", ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур вернулся в Украину.
- Перед этим Мазура передали на поруки Генерального консула Украины в Люблине.
- Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что Интерпол не закрыл дело Мазура, оно "в подвешенном состоянии".