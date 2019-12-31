Министерство иностранных дел сообщило, что в Польше под стражей находятся семь украинцев из-за запросов России об их экстрадиции.

Источник: Громадське радио со ссылкой на МИД Украины

Детали: В течение 2016-2019 годов польские правоохранители задержали 19 украинцев, который был внесен в базу Интерпола для экстрадиции в Россию.

Кроме заключенных, еще трем гражданам Украины, также на запрос РФ, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

Как сообщают в МИД, выдача четырех украинских граждан было исключена. Каким образом, там не объяснили.

О пяти задержанных в ведомстве информацию не предоставили.

Среди оснований для подготовки запросов о выдаче России является причастность к совершению таких правонарушений: торговля оружием, контрабанда наркотиков и разбойные нападения.

Представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалига еще в ноябре сообщал, что речь идет о задержании добровольцев и участников АТО.

Напомним: