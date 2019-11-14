Интерпол не закрыл дело Мазура, оно "в подвешенном состоянии" - посол в Польше
Основанием для возвращения Игоря (Тополи) Мазура из Польши в Украину стал статус ветерана в общей системе Интерпола, который был заблокирован до дальнейшего выяснения ситуации.
Источник: Укринформ со ссылкой на комментарий посла Украины в Польше Андрея Дещицы.
Прямая речь: "Подача нашей стороной документов в Интерпол и факт, что с вечера 12 ноября статус Игоря Мазура в системе Интерпола был заблокирован до выяснения обстоятельств, означали, что он не преследуется, а его дело находится в подвешенном состоянии, оно изучается. Это дало ему возможность легально вернуться в Украину".
Детали: По словам посла, Украина "ответила так же гибридно, как это сделала Россия", подавая Мазура в розыск по линии Интерпола.
Дипломат сообщил, что украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело, по которому преследуется Мазур, надуманное.
Окружная прокуратура Люблина продолжит изучать это дело. Польская прокуратура потребовала документы по Мазуру от России, в свою очередь украинская прокуратура предоставила им информацию, которую украинское представительство Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации.
Дещица отметил, что выезд Мазура в Украине не означает закрытия дела. Это окончательно будет решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.
Что было раньше: В ночь на 14 ноября задержанный в Польше сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, один из лидеров "УНА-УНСО", ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур вернулся в Украину.
Перед этим Мазура передали на поруки Генерального консула Украины в Люблине.
Предыстория:
- 9 ноября по запросу РФ в Польше задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
- Позже с ним встретился украинский консул.
- МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
- В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.
- Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска уверяет, что задержание Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и она гарантирует невиновность задержанного.
- Утром 10 ноября Мазура доставили в отдел Окружной прокуратуры Холма в Польше, где допросили. На допрос его привезли без наручников.