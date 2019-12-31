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Украинская энергосистема станет частью европейской через 3 года – Гончарук

Вторник, 31 декабря 2019, 08:03
Украинская энергосистема станет частью европейской через 3 года – Гончарук
ukrinform.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской энергосистемы.

Источник: премьер в эфире программы "Сегодня", "Укринформ"

Прямая речь: "Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать...

Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. То есть, к этому мы уже постепенно к этому идем".

Детали: Гончарук напомнил, что украинская энергосистема долгое время была объединена с российской, с белорусской и молдавской.

По словам премьера, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена, так как "там не такие большие объемы".

Предыстория:

  • 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправку народного депутата Андрея Геруса к закону Украины "О рынке электроэнергии", позволив покупать по двусторонним договорам электроэнергию в странах, не являющихся членами Европейского энергетического сообщества.
  • 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2233, который, среди прочего, запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
  • 12 декабря парламент отклонил проект постановления об отмене принятого законопроекта №2233-П "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", который запрещает импорт по двусторонним договорам электрической энергии из России.

Темы: энергетикаГончарукРосcияБеларусьЕвропа
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