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Еврокомиссия о газовом соглашении: Отличные новости для энергобезопасности Европы

Вторник, 31 декабря 2019, 10:21
Еврокомиссия о газовом соглашении: Отличные новости для энергобезопасности Европы

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствует подписание договора о транзите газа между Украиной и Россией.

Источник: пост Шефчовича в Twitter

Прямая речь: "Высоко оцениваю всю тяжелую работу и усилия! На основе политического соглашения, достигнутого на прошлой неделе между Россией, Украиной и Европейской Комиссией, транзитный контракт между соответствующими компаниями, – который обеспечит поставки газа в Европу на 1 января 2020 года, – сейчас подписан и скреплен печатью".

Детали: Вместе с тем Шефчович приветствовал соглашение о взаимосоединении сетей между Украиной и Словакией, за что решительно выступала Еврокомиссия.

Он отметил, что все составляющие для транзита газа через Украину "сейчас уже на месте", а "это отличные новости для энергетической безопасности Европы".

Что было раньше: НАК "Нафтогаз" и ПАО"Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

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Напомним:

  • ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $ 2,9 млрд присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.
  • НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" также договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.

Украинская правда

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Темы: газНефтегазГазпромЕврокомиссия
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