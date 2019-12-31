Освобожденным из плена военным вручили новые документы

Двенадцати освобожденным из плена военнослужащим украинцам вручили восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывания на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Источник: пресс-служба ВСУ

Дословно: "Двенадцати освобожденным из плена военнослужащим украинцам в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручено восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывания на военной службе в Вооруженных силах Украины".

Детали: Удостоверение и военные билеты от имени руководства генштаба ВСУ вручил начальник управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.

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