Кабмин уволил 6 ключевых чиновников
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Среда, 4 декабря 2019, 13:41
Кабинет министров уволил шестерых чиновников, в частности Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел и Олега Петренко из Национальной службы здоровья.
Источник: сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram
Детали: На заседании 4 декабря правительство уволило:
- Зеркаль Елену – по собственному желанию с должности заместителя главы МИД;
- Петренко Олега – с должности главы Национальной службы здоровья;
- Билана Сергея – с должности заместителя главы Государственной фискальной службы;
- Чернегу Романа – с должности главы Государственной службы по вопросам труда;
- Камуза Андрея – с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения;
- Климовича Ярослава – с должности главы правления НАК "Надра Украины".
Предыстория:
- 19 ноября Елена Зеркаль сообщила о том, что уйдет с должности заместителя министра иностранных дел после процессуального слушания в Гааге по арбитражу относительно украинских военных кораблей и моряков, задержанных Россией осенью 2018 года. 28 ноября она написала заявление.
- По словам Зеркаль, "в новых условиях должны работать другие".
- 25 ноября Олег Петренко сообщил, что увольняется с должности главы Национальной службы здоровья Украины. Основной причиной своего увольнения он назвал фундаментально разные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией здравоохранения.
- В августе Петренко называли одним из претендентов на должность министра здравоохранения в новом Кабмине. Однако член команды Ульяны Супрун отказался возглавить МОЗ.
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