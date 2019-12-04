Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин уволил нескольких ключевых чиновников

Среда, 4 декабря 2019, 12:41
Кабмин уволил нескольких ключевых чиновников

Кабинет министров уволил шестерых чиновников, в частности Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел и Олега Петренко из Национальной службы здоровья.

Источник: сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram

Детали: На заседании 4 декабря правительство уволило:

- Зеркаль Елену – по собственному желанию с должности заместителя главы МИД;

- Петренко Олега – с должности главы Национальной службы здоровья;

- Билана Сергея – с должности заместителя главы Государственной фискальной службы;

- Чернегу Романа – с должности главы Государственной службы по вопросам труда;

- Камуза Андрея – с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения;

- Климовича Ярослава – с должности главы правления НАК "Надра Украины".

Предыстория:

  • 19 ноября Елена Зеркаль сообщила о том, что уйдет с должности заместителя министра иностранных дел после процессуального слушания в Гааге по арбитражу относительно украинских военных кораблей и моряков, задержанных Россией осенью 2018 года. 28 ноября она написала заявление.
  • Зеркаль намекнула, что не сможет противостоять в судах России как дипломат, который обязан подчиняться решениям президента Владимира Зеленского. По ее словам, "в новых условиях должны работать другие".
  • 25 ноября Олег Петренко сообщил, что увольняется с должности главы Национальной службы здоровья Украины. Основной причиной своего увольнения он назвал фундаментально разные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией здравоохранения.
  • Петренко был одним из идеологов реформы системы здравоохранения. В августе его называли одним из претендентов на должность министра здравоохранения в новом Кабмине. Однако член команды Ульяны Супрун отказался возглавить МОЗ.
  • Сергей Билан был первым заместителем главы Государственной фискальной службы с 5 мая 2015 года.
  • Роман Чернега возглавлял Государственную службу Украины по вопросам труда с 21 января 2015 года.
  • Андрей Камуз был главой правления Государственного ипотечного учреждения с 16 апреля 2014 года.
  • Ярослава Климовича назначили главой правления Национальной акционерной компании "Надра Украины" 11 июня 2014 года.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровМИДМинздравФискальная службакадры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: