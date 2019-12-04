Кабмин уволил нескольких ключевых чиновников
Среда, 4 декабря 2019, 12:41
Кабинет министров уволил шестерых чиновников, в частности Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел и Олега Петренко из Национальной службы здоровья.
Источник: сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram
Детали: На заседании 4 декабря правительство уволило:
- Зеркаль Елену – по собственному желанию с должности заместителя главы МИД;
- Петренко Олега – с должности главы Национальной службы здоровья;
- Билана Сергея – с должности заместителя главы Государственной фискальной службы;
- Чернегу Романа – с должности главы Государственной службы по вопросам труда;
- Камуза Андрея – с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения;
- Климовича Ярослава – с должности главы правления НАК "Надра Украины".
Предыстория:
- 19 ноября Елена Зеркаль сообщила о том, что уйдет с должности заместителя министра иностранных дел после процессуального слушания в Гааге по арбитражу относительно украинских военных кораблей и моряков, задержанных Россией осенью 2018 года. 28 ноября она написала заявление.
- Зеркаль намекнула, что не сможет противостоять в судах России как дипломат, который обязан подчиняться решениям президента Владимира Зеленского. По ее словам, "в новых условиях должны работать другие".
- 25 ноября Олег Петренко сообщил, что увольняется с должности главы Национальной службы здоровья Украины. Основной причиной своего увольнения он назвал фундаментально разные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией здравоохранения.
- Петренко был одним из идеологов реформы системы здравоохранения. В августе его называли одним из претендентов на должность министра здравоохранения в новом Кабмине. Однако член команды Ульяны Супрун отказался возглавить МОЗ.
- Сергей Билан был первым заместителем главы Государственной фискальной службы с 5 мая 2015 года.
- Роман Чернега возглавлял Государственную службу Украины по вопросам труда с 21 января 2015 года.
- Андрей Камуз был главой правления Государственного ипотечного учреждения с 16 апреля 2014 года.
- Ярослава Климовича назначили главой правления Национальной акционерной компании "Надра Украины" 11 июня 2014 года.
Алена Рощенко, УП