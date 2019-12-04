Кабмин уволил 6 ключевых чиновников

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Среда, 4 декабря 2019, 13:41

Кабинет министров уволил шестерых чиновников, в частности Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел и Олега Петренко из Национальной службы здоровья.

Источник: сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram

Детали: На заседании 4 декабря правительство уволило:

- Зеркаль Елену – по собственному желанию с должности заместителя главы МИД;

- Петренко Олега – с должности главы Национальной службы здоровья;

- Билана Сергея – с должности заместителя главы Государственной фискальной службы;

- Чернегу Романа – с должности главы Государственной службы по вопросам труда;

- Камуза Андрея – с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения;

- Климовича Ярослава – с должности главы правления НАК "Надра Украины".

Предыстория:

  • 19 ноября Елена Зеркаль сообщила о том, что уйдет с должности заместителя министра иностранных дел после процессуального слушания в Гааге по арбитражу относительно украинских военных кораблей и моряков, задержанных Россией осенью 2018 года. 28 ноября она написала заявление.
  • По словам Зеркаль, "в новых условиях должны работать другие".
  • 25 ноября Олег Петренко сообщил, что увольняется с должности главы Национальной службы здоровья Украины. Основной причиной своего увольнения он назвал фундаментально разные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией здравоохранения.
  • В августе Петренко называли одним из претендентов на должность министра здравоохранения в новом Кабмине. Однако член команды Ульяны Супрун отказался возглавить МОЗ.

Темы: Кабинет министров МИД Минздрав Фискальная служба кадры


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