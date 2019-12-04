Кабинет министров уволил шестерых чиновников, в частности Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел и Олега Петренко из Национальной службы здоровья.

Источник: сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram

Детали: На заседании 4 декабря правительство уволило:

- Зеркаль Елену – по собственному желанию с должности заместителя главы МИД;

- Петренко Олега – с должности главы Национальной службы здоровья;

- Билана Сергея – с должности заместителя главы Государственной фискальной службы;

- Чернегу Романа – с должности главы Государственной службы по вопросам труда;

- Камуза Андрея – с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения;

- Климовича Ярослава – с должности главы правления НАК "Надра Украины".

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