Убийство сына депутата: суд арестовал второго подозреваемого
Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Алексея Семенова.
Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП, "Украинская правда"
Детали: По ходатайству столичной прокуратуры второй подозреваемый в убийстве 3-летнего мальчика также арестован на 2 месяца без права на залог. По словам пресс-секретаря ведомства, 3 декабря уже были следственные эксперименты с подозреваемыми.
Прямая речь Максимец: "Прокурор сообщил, что подозреваемые не возражали против применения относительно них меры пресечения в виде содержания под стражей. Также по его словам, вчера с участием подозреваемых были проведены следственные эксперименты, но их результаты пока не разглашаем в интересах следствия".
Дополнительно: Второе заседание суда тоже было закрытым. На нем уже не было пострадавших: матери погибшего мальчика стало плохо.
Что было ранее: Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу. По данным следствия, именно он совершил роковой выстрел.
Предыстория:
- Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля"Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший - его сын Александр Соболев 2016 года рождения.
- 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемыхв убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей (18 и 19 лет), которые оказались бывшими добровольцами.
- Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62. Первоочередную версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.
- По словам источника УП, правоохранители вышли на заказчикаубийства Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.