Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийство сына депутата: суд арестовал второго подозреваемого

Среда, 4 декабря 2019, 15:00

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Алексея Семенова.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП, "Украинская правда"

Детали: По ходатайству столичной прокуратуры второй подозреваемый в убийстве 3-летнего мальчика также арестован на 2 месяца без права на залог. По словам пресс-секретаря ведомства, 3 декабря уже были следственные эксперименты с подозреваемыми.

Прямая речь Максимец: "Прокурор сообщил, что подозреваемые не возражали против применения относительно них меры пресечения в виде содержания под стражей. Также по его словам, вчера с участием подозреваемых были проведены следственные эксперименты, но их результаты пока не разглашаем в интересах следствия".

 
facebook максимец

Дополнительно: Второе заседание суда тоже было закрытым. На нем уже не было пострадавших: матери погибшего мальчика стало плохо.

Что было ранее: Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу. По данным следствия, именно он совершил роковой выстрел.

Предыстория:

  • Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля"Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший - его сын Александр Соболев 2016 года рождения.
  • 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемыхв убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей (18 и 19 лет), которые оказались бывшими добровольцами.
  • Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62. Первоочередную версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.
  • По словам источника УП, правоохранители вышли на заказчикаубийства Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствосудКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
убийство
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: