Убийство сына депутата: суд арестовал второго подозреваемого

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Среда, 4 декабря 2019, 16:00

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Алексея Семенова.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП, "Украинская правда"

Детали: По ходатайству столичной прокуратуры второй подозреваемый в убийстве 3-летнего мальчика также арестован на 2 месяца без права на залог. По словам пресс-секретаря ведомства, 3 декабря уже были следственные эксперименты с подозреваемыми.

Прямая речь Максимец: "Прокурор сообщил, что подозреваемые не возражали против применения относительно них меры пресечения в виде содержания под стражей. Также по его словам, вчера с участием подозреваемых были проведены следственные эксперименты, но их результаты пока не разглашаем в интересах следствия".

Дополняется ...

Валентина Романенко, УП
Темы: убийство суд Киев


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