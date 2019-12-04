Убийство сына депутата: суд арестовал второго подозреваемого

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Алексея Семенова.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП, "Украинская правда"

Детали: По ходатайству столичной прокуратуры второй подозреваемый в убийстве 3-летнего мальчика также арестован на 2 месяца без права на залог. По словам пресс-секретаря ведомства, 3 декабря уже были следственные эксперименты с подозреваемыми.

Прямая речь Максимец: "Прокурор сообщил, что подозреваемые не возражали против применения относительно них меры пресечения в виде содержания под стражей. Также по его словам, вчера с участием подозреваемых были проведены следственные эксперименты, но их результаты пока не разглашаем в интересах следствия".

Дополняется ...