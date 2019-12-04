СБУ провела обыски у охраны Медведчука: торговали данными с ограниченным доступом

Служба безопасности провела обыски в офисе частной охранной фирмы "Шторм", которая принадлежит соратникам лидера "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Охранники "Шторма" вели незаконную прослушку и видеонаблюдение.

Источник: СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Сообщение СБУ: "Сотрудники частной детективной охранной компании за денежное вознаграждение сбывали информацию с ограниченным доступом... Распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение...

Проведены обыски, в частности, на улице Васильковской 23, по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства".

Детали: В СБУ также сообщили, что соучредителю детективного агентства объявили о подозрении.

Идет досудебное следствие по ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом), ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Источник УП в правоохранительных органах сообщил, что по указанному СБУ адресу находится офис охранной фирмы "Шторм", которая, по информации журналистов, принадлежит соратникам Виктора Медведчука Ивану Бойченко и Виктору Черному.

Что предшествовало: Ранее, 4 декабря, нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал о "каких-то следственных действиях" в офисе Медведчука.

По его словам, он пришел в дом по адресу Васильковская 23б, но его не пустили СБУшники с автоматами.

Напомним: