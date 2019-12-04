СБУ провела обыски у охраны Медведчука: торговали данными с ограниченным доступом
Служба безопасности провела обыски в офисе частной охранной фирмы "Шторм", которая принадлежит соратникам лидера "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Охранники "Шторма" вели незаконную прослушку и видеонаблюдение.
Источник: СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Сообщение СБУ: "Сотрудники частной детективной охранной компании за денежное вознаграждение сбывали информацию с ограниченным доступом... Распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение...
Проведены обыски, в частности, на улице Васильковской 23, по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства".
Детали: В СБУ также сообщили, что соучредителю детективного агентства объявили о подозрении.
Идет досудебное следствие по ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом), ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Источник УП в правоохранительных органах сообщил, что по указанному СБУ адресу находится офис охранной фирмы "Шторм", которая, по информации журналистов, принадлежит соратникам Виктора Медведчука Ивану Бойченко и Виктору Черному.
Что предшествовало: Ранее, 4 декабря, нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал о "каких-то следственных действиях" в офисе Медведчука.
По его словам, он пришел в дом по адресу Васильковская 23б, но его не пустили СБУшники с автоматами.
Напомним:
- 20 марта двое журналистов "Наших денег с Денисом Бигусом" приехали в Пущу-Водицу и снимали государственные дачи по соседству с имением Медведчука. Охранники "Шторма" "поймали" журналистов и 4 часа держали в лесу, обвинив их в подготовке к покушению на политика.
- 17 сентября Bihus.info опубликовало расследование, в котором говорится о рейдерстве соратников Медведчука, владельцев частного охранного агентства "Шторм".
- Расследователи выяснили, что охранники "Шторма" захватили территорию на Трухановом острове в Киеве, перекрыв доступ к Днепру.
- 5 октября стало известно, что нардепы Медведчук и Черный взяли представителей "Шторма" себе в помощники в Раде.