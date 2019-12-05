Одесский пожар: спасатели назвали вероятную причину возгорания

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Четверг, 5 декабря 2019, 00:21

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый сообщил, что, по предварительным данным, вероятной причиной возгорания в Одесском колледже стал сломанный удлинитель.

Источник: Куцый в Facebook

Прямая речь: "Еще рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ДСНС вероятной причиной стал сломанный удлинитель.."

Детали: По состоянию на 21:00 зафиксировано 29 пострадавших.

Он отметил, что врачи, которые борются за их жизнь полностью обеспечены медикаментами.

Глава ОГА также сообщил, что сейчас существует угроза обвала стен, поэтому работники полиции и следователи смогут зайти в здание только после того, как угрозу будет снято.

Утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева, чтобы помочь провести операцию среди завалов.

"Ликвидация пожара продолжается до сих пор, но спасатели продолжают искать людей", – написал Куцый.

Предыстория:

  • Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • В результате пожара погибла несовершеннолетняя, пострадали 11 подростков и 7 сотрудников ДСНС.
  • Также сообщалось об около 15 пропавших без вести.
  • Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
  • Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил двухдневный траур из-за пожара в Одесском колледже, в результате которого погибла несовершеннолетняя и пострадали 26 человек.

Украинская правда
Темы: Одесса ГСЧС пожар


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