Одесский пожар: спасатели назвали вероятную причину возгорания
Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый сообщил, что, по предварительным данным, вероятной причиной возгорания в Одесском колледже стал сломанный удлинитель.
Источник: Куцый в Facebook
Прямая речь: "Еще рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ДСНС вероятной причиной стал сломанный удлинитель.."
Детали: По состоянию на 21:00 зафиксировано 29 пострадавших.
Он отметил, что врачи, которые борются за их жизнь полностью обеспечены медикаментами.
Глава ОГА также сообщил, что сейчас существует угроза обвала стен, поэтому работники полиции и следователи смогут зайти в здание только после того, как угрозу будет снято.
Утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева, чтобы помочь провести операцию среди завалов.
"Ликвидация пожара продолжается до сих пор, но спасатели продолжают искать людей", – написал Куцый.
Предыстория:
- Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- В результате пожара погибла несовершеннолетняя, пострадали 11 подростков и 7 сотрудников ДСНС.
- Также сообщалось об около 15 пропавших без вести.
- Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил двухдневный траур из-за пожара в Одесском колледже, в результате которого погибла несовершеннолетняя и пострадали 26 человек.