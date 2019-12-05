Ночью "минус", днем "плюс", но ветер усилит ощущение холода – прогноз

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Четверг, 5 декабря 2019, 14:22

В ближайшие сутки в Украине погода будет сухой, ночью морозной, порывистый ветер будет немного нивелировать плюсовые отметки температуры днем.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Пятница в Украине будет сухой, даже солнечной, если не набегут туманы. Антициклональный характер погоды удержится. Несколько некомфортный период для тех, кто не очень хорошо реагирует на высокое атмосферное давление".

Детали: Температура воздуха ближайшей ночью составит 1-5 градусов, на Западе -4-10 градусов, завтра днем ​​ожидается +2 +5 градусов, на крайнем юге до +5 +8 градусов.

В Киеве 6-го декабря осадки маловероятны. Ночью -2-4 градуса, днем ​​+2 +5 градусов.

 

В пятницу ветер ожидается западный, юго-западный, порывистый, с порывами, поэтому ощущения будут холоднее, чем реальные показатели.

Украинская правда
Темы: погода


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