Новости 5 декабря: Зеленский на обложке Time, интервью Ермака

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Четверг, 5 декабря 2019, 21:32

Президент Украины впервые попал на обложку Time, у Зеленского готовы отгородить Донбасс стеной в случае провала переговоров — новости, которые были актуальны 5 декабря.

О Time

Президент Украины впервые попал на обложку известного журнала Time. Такой чести удостоился Владимир Зеленский.

На обложке написано, что Зеленский оказался между Путиным и Трампом: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

О Ермаке

Команда Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам нормандского саммита — изменения коснутся децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

Также Ермак заявил, что они готовы "построить стену" на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.



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