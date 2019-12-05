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Новости 5 декабря: Зеленский на обложке Time, интервью Ермака

Четверг, 5 декабря 2019, 20:32
Новости 5 декабря: Зеленский на обложке Time, интервью Ермака

Президент Украины впервые попал на обложку Time, у Зеленского готовы отгородить Донбасс стеной в случае провала переговоров — новости, которые были актуальны 5 декабря.

О Time

Президент Украины впервые попал на обложку известного журнала Time. Такой чести удостоился Владимир Зеленский.

На обложке написано, что Зеленский оказался между Путиным и Трампом: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

О Ермаке

Команда Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам нормандского саммита — изменения коснутся децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

Также Ермак заявил, что они готовы "построить стену" на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

О других важных новости

Директор Государственного бюро Роман Труба заявил, что бюро готовит еще одну подозрение нардепу Петру Порошенко.

Двое нардепов от "Слуги народа" подрались на утреннем заседании Верховной Рады - Бужанский набросился на Лерос-за того, что тот оскорбил в чате депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Зеленский хочет восстановления отношений с РФ и мира в Украине.

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