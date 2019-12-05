Труба: Порошенку готують нову підозру

Директор Державного бюро Роман Труба заявив, що бюро готує ще одну підозру п’ятому президенту, а нині нардепу Петру Порошенку.

Джерело: Труба на зустрічі з журналістами 5 грудня

Пряма мова: "Йде підготовлення другого проєкту підозри Порошенку. Це провадження про незаконне призначення Семочка. Ми знаходимо на стадії підготовки цього проєкту".

Деталі: За словами Труби, ДБР провело слідчі дії, які кажуть "про можливий злочин в діях Порошенка".

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Передісторія: