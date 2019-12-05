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Труба: Порошенку готують нову підозру

Четвер, 5 грудня 2019, 13:17
Труба: Порошенку готують нову підозру

Директор Державного бюро Роман Труба заявив, що бюро готує ще одну підозру п’ятому президенту, а нині нардепу Петру Порошенку.

Джерело: Труба на зустрічі з журналістами 5 грудня

Пряма мова: "Йде підготовлення другого проєкту підозри Порошенку. Це провадження про незаконне призначення Семочка. Ми знаходимо на стадії підготовки цього проєкту".

Деталі: За словами Труби, ДБР провело слідчі дії, які кажуть "про можливий злочин в діях Порошенка".   

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Передісторія:

  • 18 листопада Державне бюро розслідувань передало Генпрокуратурі проєкт підозри експрезиденту Петру Порошенку.
  • Слідчі також підготували прохання зняти з Порошенка недоторканність. Їм потрібно спочатку отримати дозвіл Верховної Ради, і лише після цього можна буде вручити підозру.
  • Порошенко фігурує у багатьох гучних розслідуваннях. Однак поки йому підготували лише одну підозру. Її суть в тому, що колишній глава держави, зловживаючи владою, втручався у роботу Вищої ради правосуддя. 
  • Сергій Семочко обіймав посаду першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. До того був керівником економічної контррозвідки СБУ.
  • У жовтні 2018 року журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
  • Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти. За даними ЗМІ, родичі Семочка постійно "курсують" між Києвом та анексованим Кримом.
  • На початку грудня контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство.
  • НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення".
  • Згодом в СБУ повідомили, що розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
  • Сам Семочко заявив, що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.
  • 6 квітня тодішній президент Петро Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій. За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки.
  • 7 квітня Семочка помітили в Адміністрації президента.
  • 14 квітня Порошенко підтвердив, що звільнив Семочка.
  • Адвокат ексзаступник керівника Служби зовнішньої розвідки заявив, що Семочко хоче через суд поновитись на посаді.

Соня Лукашова, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрубаДБРПорошенко
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