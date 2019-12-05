Медведєв: Зеленський хоче відновлення відносин з РФ

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що президент Володимир Зеленський хоче відновлення відносин з РФ і миру в Україні.

Джерело: заява Медведєва російським телеканалам, російське видання ТАСС

Пряма мова Медведєва: "Очевидно, нинішній президент хоче домовитися з ключових питань розвитку своєї країни, і з Росією в тому числі, щоб мир був, щоб відновилися на більш високому рівні торгово-економічні відносини. Питання в тому, чи вийде у нього...

Найголовніше, я про це сказав відразу ж після його обрання, щоб у нього вистачило сили духу, мужності протистояти цілому ряду деструктивних тенденцій, які в Україні сформувалися в політичному істеблішменті, в окремих шарах і колах, а іншими словами, протистояти такому "шаленого націоналізму "і бажанням все перевернути з ніг на голову у взаєминах з Росією".

Деталі: Крім того, під час зустрічі Медведєв заявив, що Росія має зберегти інтеграцію в Білорусь. При цьому російський прем'єр розуміє, що будь-яка інтеграція - це часткове зменшення суверенітету, але додав, що Білорусі не варто боятися. "Ми теж свій суверенітет частково зменшили, коли об'єдналися в Євразійський союз", - сказав Медведєв.

Водночас, як пише держагентство Білорусі Белта, президент Білорусі Олександр Лукашенко до зустрічі Медведєва із журналістами заявив, що його країна ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть Росії: "Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії".

Також, за словами Лукашенка, на президента РФ Володимира Путіна чинять "антибілоруський тиск", при чому, "близьке оточення".

Невдовзі у Росії планується зустріч президента РФ Путіна і президента Білорусі Лукашенка.

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