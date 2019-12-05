Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв: Зеленський хоче відновлення відносин з РФ

Четвер, 5 грудня 2019, 11:38
Медведєв: Зеленський хоче відновлення відносин з РФ

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що президент Володимир Зеленський хоче відновлення відносин з РФ і миру в Україні.

Джерело: заява Медведєва російським телеканалам, російське видання ТАСС

Пряма мова Медведєва: "Очевидно, нинішній президент хоче домовитися з ключових питань розвитку своєї країни, і з Росією в тому числі, щоб мир був, щоб відновилися на більш високому рівні торгово-економічні відносини. Питання в тому, чи вийде у нього...

Найголовніше, я про це сказав відразу ж після його обрання, щоб у нього вистачило сили духу, мужності протистояти цілому ряду деструктивних тенденцій, які в Україні сформувалися в політичному істеблішменті, в окремих шарах і колах, а іншими словами, протистояти такому "шаленого націоналізму "і бажанням все перевернути з ніг на голову у взаєминах з Росією".

Деталі: Крім того, під час зустрічі Медведєв заявив, що Росія має зберегти інтеграцію в Білорусь. При цьому російський прем'єр розуміє, що будь-яка інтеграція - це часткове зменшення суверенітету, але додав, що Білорусі не варто боятися. "Ми теж свій суверенітет частково зменшили, коли об'єдналися в Євразійський союз", - сказав Медведєв. 

Водночас, як пише держагентство Білорусі Белта, президент Білорусі Олександр Лукашенко до зустрічі Медведєва із журналістами заявив, що його країна ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть Росії: "Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії".

Також, за словами Лукашенка, на президента РФ Володимира Путіна чинять "антибілоруський тиск", при чому, "близьке оточення".

Невдовзі у Росії планується зустріч президента РФ Путіна і президента Білорусі Лукашенка.

Нагадаємо:

  • Зустріч "нормандської четвірки" багато разів відкладалася, хоча президент Володимир Зеленський квапив її з початку серпня. Передбачалося, що зустріч лідерів України, Росії Франції та Німеччини може відбутися 24 або 26 листопада, але призначили на 9 грудня у Парижі.
  • Влітку-восени 2019 року відбулося розведення на трьох тестових ділянках: у червні – поблизу Станиці Луганської, у жовтні – біля Золотого, в листопаді – в районі Петрівського й Богданівки. Рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянка було підписано ще 21 вересня 2016 року.
  • Президент Росії Володимир Путін 14 листопада  2019 року зажадав, щоб розведення провели якомога швидше по всій лінії розмежування.
  • 1 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра": після виборів на окупованих територіях набуде чинності новий закон про статус Донбасу.
  • Але вибори можуть відбутися лише за законодавством України, тобто після повернення Києвом контролю там, та після виведення збройних формувань з Донбасу.
  • 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, цей документ не може передбачати автономію окупованих зараз територій. 
  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо буде прийнято щось, що не узгодять із "ЛНР" і "ДНР", тоді мирні переговори зайдуть у глухий кут.
  • Російська делегація у ТКГ закликала українську сторону пролонгувати на 2020 рік дію закону про особливий статус Донбасу.

Теми: РосіяУкраїнаЗеленськийМедведєв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Президентка Молдови засудила атаку Росії по історичному центру Одеси
Міноборони РФ заявило, нібито в Одесі готували "теракти проти Росії"
Росіяни ймовірно намагаються створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: