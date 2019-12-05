Медведєв: Зеленський хоче відновлення відносин з РФ
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що президент Володимир Зеленський хоче відновлення відносин з РФ і миру в Україні.
Джерело: заява Медведєва російським телеканалам, російське видання ТАСС
Пряма мова Медведєва: "Очевидно, нинішній президент хоче домовитися з ключових питань розвитку своєї країни, і з Росією в тому числі, щоб мир був, щоб відновилися на більш високому рівні торгово-економічні відносини. Питання в тому, чи вийде у нього...
Найголовніше, я про це сказав відразу ж після його обрання, щоб у нього вистачило сили духу, мужності протистояти цілому ряду деструктивних тенденцій, які в Україні сформувалися в політичному істеблішменті, в окремих шарах і колах, а іншими словами, протистояти такому "шаленого націоналізму "і бажанням все перевернути з ніг на голову у взаєминах з Росією".
Деталі: Крім того, під час зустрічі Медведєв заявив, що Росія має зберегти інтеграцію в Білорусь. При цьому російський прем'єр розуміє, що будь-яка інтеграція - це часткове зменшення суверенітету, але додав, що Білорусі не варто боятися. "Ми теж свій суверенітет частково зменшили, коли об'єдналися в Євразійський союз", - сказав Медведєв.
Водночас, як пише держагентство Білорусі Белта, президент Білорусі Олександр Лукашенко до зустрічі Медведєва із журналістами заявив, що його країна ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть Росії: "Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії".
Також, за словами Лукашенка, на президента РФ Володимира Путіна чинять "антибілоруський тиск", при чому, "близьке оточення".
Невдовзі у Росії планується зустріч президента РФ Путіна і президента Білорусі Лукашенка.
Нагадаємо:
- Зустріч "нормандської четвірки" багато разів відкладалася, хоча президент Володимир Зеленський квапив її з початку серпня. Передбачалося, що зустріч лідерів України, Росії Франції та Німеччини може відбутися 24 або 26 листопада, але призначили на 9 грудня у Парижі.
- Влітку-восени 2019 року відбулося розведення на трьох тестових ділянках: у червні – поблизу Станиці Луганської, у жовтні – біля Золотого, в листопаді – в районі Петрівського й Богданівки. Рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянка було підписано ще 21 вересня 2016 року.
- Президент Росії Володимир Путін 14 листопада 2019 року зажадав, щоб розведення провели якомога швидше по всій лінії розмежування.
- 1 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра": після виборів на окупованих територіях набуде чинності новий закон про статус Донбасу.
- Але вибори можуть відбутися лише за законодавством України, тобто після повернення Києвом контролю там, та після виведення збройних формувань з Донбасу.
- 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, цей документ не може передбачати автономію окупованих зараз територій.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо буде прийнято щось, що не узгодять із "ЛНР" і "ДНР", тоді мирні переговори зайдуть у глухий кут.
- Російська делегація у ТКГ закликала українську сторону пролонгувати на 2020 рік дію закону про особливий статус Донбасу.